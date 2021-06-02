3 çocuk annesi kadın ormanda asılı bulundu, doktor kızı olay yerinde fenalık geçirdi | Video

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 çocuk annesi 55 yaşındaki kadın bu sabah saatlerinde ormanlık alanda bir ağaca asılı halde bulundu. Olayı öğrenen doktor kızı fenalık geçirdi.

Olay, bugün öğlen saat 10.00 civarında Antalya'nın Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Üç çocuk annesi Azime A. (55) sabah kardeşini telefonla arayarak 'hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz' dedikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine ormana giden yakınları Azime A.'nın ağaca asılı cesedini buldular. Yakınlarının 112'yi araması sonucu bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Azime A.'nın cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan ve Isparta'da doktor olarak görev yapan kızı Havva A., annesinin ardından fenalaşarak gözyaşı döktü. Havva A. yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.