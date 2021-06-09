Video Yaşam 3 çocuk annesi kadına "Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim" tehdidi | Video

3 çocuk annesi kadına "Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim" tehdidi | Video

3 çocuk annesi kadına
09.06.2021 | 15:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşi ve çocuğunun gözü önünde kendi arabasına taşla saldırıp, muhabiri darp etti | Video 02:01
Eşi ve çocuğunun gözü önünde kendi arabasına taşla saldırıp, muhabiri darp etti | Video 09.06.2021 | 16:28
Amcasının eşini boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömdü | Video 00:53
Amcasının eşini boğarak öldürdükten sonra mezarlığa gömdü | Video 09.06.2021 | 16:28
SON DAKİKA: İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de araç yangını 00:42
SON DAKİKA: İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'de araç yangını 09.06.2021 | 16:11
İstanbul Caddebostan Sahili'nde salya musilaj temizliği devam ediyor 02:50
İstanbul Caddebostan Sahili'nde salya (musilaj) temizliği devam ediyor 09.06.2021 | 16:07
Ankara'da sel suları araçları sürükledi | Video 01:03
Ankara'da sel suları araçları sürükledi | Video 09.06.2021 | 16:04
3 çocuk annesi kadına Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim tehdidi | Video 03:52
3 çocuk annesi kadına "Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim" tehdidi | Video 09.06.2021 | 15:26
Müsilajların arasında can pazarı kamerada. Kaptan denize düştü, jandarma hareket halindeki tekneye böyle atladı | Video 06:35
Müsilajların arasında can pazarı kamerada. Kaptan denize düştü, jandarma hareket halindeki tekneye böyle atladı | Video 09.06.2021 | 14:36
Şarkıcı Gülşen koronavirüs aşısı oldu, sosyal medya Instagram hesabından böyle paylaştı... 00:10
Şarkıcı Gülşen koronavirüs aşısı oldu, sosyal medya Instagram hesabından böyle paylaştı... 09.06.2021 | 15:38
Bursa'da hırsızlık şüphelilerinin iş yeri sahibine yakalanma anı kamerada! 00:54
Bursa'da hırsızlık şüphelilerinin iş yeri sahibine yakalanma anı kamerada! 09.06.2021 | 14:30
Nişantaşı'nda döviz bürosunda tabancayla soygun girişimi kamerada | Video 01:14
Nişantaşı'nda döviz bürosunda tabancayla soygun girişimi kamerada | Video 09.06.2021 | 14:08
Ölümden kıl payı kurtuldu, o anlar kamerada | Video 00:15
Ölümden kıl payı kurtuldu, o anlar kamerada | Video 09.06.2021 | 14:08
İstanbul'da küçük Ahmet'in can verdiği feci olayın görüntüleri ortaya çıktı! Oturmak istediği mermerle boşluğa düştü 04:19
İstanbul'da küçük Ahmet'in can verdiği feci olayın görüntüleri ortaya çıktı! Oturmak istediği mermerle boşluğa düştü 09.06.2021 | 13:30
Kayıp Melisa'dan flaş haber! Bıraktığı not ve gönderdiği video ile aileyi şok etti | Video 06:10
Kayıp Melisa'dan flaş haber! Bıraktığı not ve gönderdiği video ile aileyi şok etti | Video 09.06.2021 | 12:36
Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaşı nasıl artırılır? Kim kaç TL emekli maaşı alacak? İşte emekli maaşı hesaplama yöntemi 08:27
Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Emekli maaşı nasıl artırılır? Kim kaç TL emekli maaşı alacak? İşte emekli maaşı hesaplama yöntemi 09.06.2021 | 12:21
İstanbul Bayrampaşa'da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırıya istenen ceza belli oldu 04:27
İstanbul Bayrampaşa'da 'metafizik uzmanı' ile kardeşine saldırıya istenen ceza belli oldu 09.06.2021 | 11:42
Araçla takip etti öldürüp kaçtı | Video 01:04
Araçla takip etti öldürüp kaçtı | Video 09.06.2021 | 11:48
Balıkçı Kenan: Ekrem İmamoğlu’nun hışmına uğradım | Video 04:05
Balıkçı Kenan: "Ekrem İmamoğlu’nun hışmına uğradım" | Video 09.06.2021 | 11:25
İstanbul Esenyurt'ta şaşırtan görüntü! Rögarlardan çıktı... 05:48
İstanbul Esenyurt'ta şaşırtan görüntü! Rögarlardan çıktı... 09.06.2021 | 11:20
İstanbul Haliç'teki köpek balığı heyecanı kamerada! Koparıp böyle kaçtı... 02:43
İstanbul Haliç'teki köpek balığı heyecanı kamerada! Koparıp böyle kaçtı... 09.06.2021 | 11:20
Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı | Video 05:54
Çantasındaki baltayla motosikletin zincirini kırmaya çalışan şüpheli, kamerayı görünce kaçtı | Video 09.06.2021 | 11:10

Antalya’da, 37 yaşındaki 3 çocuk annesi kadın, bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşinden gördüğü şiddet karşısında isyan etti. Uzaklaştırma kararı aldıran, evinin önünde polis ekipleri bekleyen ve gözleri morluk içinde olan kadın, “Eski eşim beni öldürmekle tehdit etmiyor, ‘ben seni sakat bırakacağım, pipetle besleyeceğim. Bir araba dolusu paramla seni ömür boyu ben besleyeceğim’ diyor. Böyle psikopatça bir yaklaşımı var” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kepez ilçesinde bir giriş kat dairesinde yaşayan Dilek Göktaş, 9 yıldır dini nikahıyla birlikte yaşadığı A.O.'dan 2 yıldan bu yana şiddet görüyordu. Belirli aralıklarla şiddet gören kadının başında sürahi kırıldı, ayak bileği çatlatıldı, kaburgasının biri zarar gördü, makas ve bıçakla ölümle tehdit edildi. 5 ay önce A.O.'dan evini ayıran Dilek Göktaş, oğluyla yaşam mücadelesi vermeye başladı. Son olarak 10 gün önce A.O. bu evi bularak genç kadına yumruk ve tekmeli saldırıda bulundu. Gözleri morluk içinde kalan kadının son şikayetinin ardından A.O.'ya uzaklaştırma cezası verildi ve kadının evinin önünde de polis ekipleri beklemeye başladı. Evine hapsolan Göktaş, polisler sayesinde balkonuna çıkıp hava alabilir hale geldi. Kendi canından korkmadığını ama kardeşi, çocukları ve annesi üzerinden kendisinin tehdit edildiğini söyleyen kadın, A.O.'nun cezalandırılmasını istedi.

"TEKME VE TOKADI EKMEK GİBİ SAYIYORUM"
Korkudan evine hapsolan Dilek Göktaş, 11 senedir Antalya'da olduğunu 9 senedir ise A.O. ile dini nikahlı yaşadığını söyledi. 9 sene boyunca belirli aralıklarla eşinden sürekli şiddet gördüğünü dile getiren Göktaş, son iki sene ise şiddetin boyutunun arttığını ve acımasızlaştığını dile getirdi.

Eşinin madde bağımlısı olduğunu ifade eden Göktaş, "İstediklerini yapmadığım zaman kavgamız genelde bundan çıkıyordu. Sürahiyi kafamda kırdı, maket bıçağı ile elimi kesti. Makasla öldürmeye çalıştı. O anda elim kesildi. Yumruk ve tekmeleri normal ekmek gibi sayıyorum. Cam sürahiyi kafama fırlatıp kırdı. Durduramıyorum. 'Canım, gülüm' dersem benden iyisi yok. Ters tepki yaparsam şiddet şiddet" dedi.

"BENİ SAKAT BIRAKMAK İSTİYOR"
10 gün önce şimdiki yaşadığı evinde eski eşinin yumruk ve tekmeli saldırısına uğradığını anlatan Göktaş, "Tokatları saymıyorum. 5 aydır evimi ayırdım burada yaşıyorum ve mücadele ediyorum. Evime geliyor, gidiyor tehdit ediyor. Kızımla, kardeşimle, annemle tehdit ediyor. 'Barışmazsan onlara şöyle şöyle yaparım' diyor. Beni öldürmekle tehdit etmiyor, 'ben seni sakat bırakacağım, pipetle besleyeceğim. Bir araba dolusu paramla seni ömür boyu ben besleyeceğim' diyor. Böyle psikopatça bir yaklaşımı var. Neden? Ben barışmadan dikleştiğim için. Şiddet halen devam ediyor" diye konuştu.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜ İSTİYORUM"
A.O. hakkında 8. şikayet dosyasının oluştuğunu belirten Göktaş, "Sesimi duyurmaya çalıştıkça evimin önünde şimdi gece bekçileri, gündüz polis ekipleri duruyor. Bekçiler varken 3 kez evime kadar gelme cesaretini gösterdi. Dışarı çıkamıyorum. Polis ekipleri buradayken balkona çıkabiliyorum. Evde hapisim, ben özgürlüğümü istiyorum, dışarı çıkmak istiyorum. İşime gitmek istiyorum. Bu adam elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor. Uzaklaştırma cezası bu ayın sonuna kadar devam ediyor. Uzaklaştırma onu uzaklaştırmıyor ki beni dışarıdan, hürriyetimden uzaklaştırıyor. Ceza almasını, caydırıcı bir şey istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"GEL SIK DERİM"
Dilek Göktaş, elektronik kelepçe uygulamasını istediğini ifade ederek, "3 çocuğum var ölmek istemiyorum. Çocuklarım olmasa, 'gel sık' derdim. Ama çocuklarım var, yaşamak, özgürlüğümü geri almak istiyorum" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA