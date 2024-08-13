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3 çocuk annesinin ölümüne neden olan sürücü: “Pişmanım” | Video

3 çocuk annesinin ölümüne neden olan sürücü: “Pişmanım” | Video

13.08.2024 | 11:11

Adana’da otomobiliyle çarparak 3 çocuk annesi Sevgi Akbaş'ın ölümüne neden olan asli kusurlu sürücü tutuklandı. İfadesinde, “Pişmanım. Sağ şeritteki aracı solladıktan sonra araç kaymaya başladı. Kadına çarptığımı görünce aracı bırakıp, yanına gittim, ambulansı aradım” dediği öğrenildi.

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Kaza, 10 Ağustos'ta merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kasım Y. (23) idaresindeki 01 AEY 213 plakalı Volkwagen marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Araç, bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 3 çocuk annesi Sevgi Akbaş'a (54) çarptı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Çarpmanın etkisiyle savrulan Akbaş, kafasını kaldırıma vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Kasım Y.'yi gözaltına alarak Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kaza yerinde inceleme yapan polis, detaylı fotoğraf ve kamera görüntüsü alıp, olay yerinin krokisi çizdi.

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Yılmaz'ın makas attıktan sonra aracının kontrolden çıktığı, kafede oturanların panik yaşadığı görüldü. Akbaş'ın cenazesi, toprağa verildi.

"DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN YAPTIRIM TALEP EDİYORUZ"
Kazada 2 otomobilin yarıştığını ve bu kişilerden Yılmaz'ın, annesinin ölümüne neden olduğunu öne süren Onur Akbaş, "Ben de kazanın yaşandığı bulvarda oturuyorum. Yıllardır bu gençlerin sürekli yarışmasından mustaribiz. Elimizden geldiğince, şiddet kullanmadan uyarıyoruz ancak bir çözüm bulunamadı ve bu kez bizim canımız yandı. Bu konuda devlet büyüklerimizden yaptırım talep ediyoruz" dedi.

Sürücü Yılmaz ise ifadesinde, "Sağ şeritteki aracı solladıktan sonra araç kaymaya başladı. Refüje çarpınca da kontrolden çıktı. Kadına çarptığımı görünce aracı bırakıp, yanına gittim. Ambulansı arayıp, başında bekledim. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, kazada asli kusurlu bulunarak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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