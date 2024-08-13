3 çocuk annesinin ölümüne neden olan sürücü: “Pişmanım” | Video
Adana’da otomobiliyle çarparak 3 çocuk annesi Sevgi Akbaş'ın ölümüne neden olan asli kusurlu sürücü tutuklandı. İfadesinde, “Pişmanım. Sağ şeritteki aracı solladıktan sonra araç kaymaya başladı. Kadına çarptığımı görünce aracı bırakıp, yanına gittim, ambulansı aradım” dediği öğrenildi.
OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Çarpmanın etkisiyle savrulan Akbaş, kafasını kaldırıma vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Kasım Y.'yi gözaltına alarak Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Kaza yerinde inceleme yapan polis, detaylı fotoğraf ve kamera görüntüsü alıp, olay yerinin krokisi çizdi.
PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Yılmaz'ın makas attıktan sonra aracının kontrolden çıktığı, kafede oturanların panik yaşadığı görüldü. Akbaş'ın cenazesi, toprağa verildi.
"DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN YAPTIRIM TALEP EDİYORUZ"
Kazada 2 otomobilin yarıştığını ve bu kişilerden Yılmaz'ın, annesinin ölümüne neden olduğunu öne süren Onur Akbaş, "Ben de kazanın yaşandığı bulvarda oturuyorum. Yıllardır bu gençlerin sürekli yarışmasından mustaribiz. Elimizden geldiğince, şiddet kullanmadan uyarıyoruz ancak bir çözüm bulunamadı ve bu kez bizim canımız yandı. Bu konuda devlet büyüklerimizden yaptırım talep ediyoruz" dedi.
Sürücü Yılmaz ise ifadesinde, "Sağ şeritteki aracı solladıktan sonra araç kaymaya başladı. Refüje çarpınca da kontrolden çıktı. Kadına çarptığımı görünce aracı bırakıp, yanına gittim. Ambulansı arayıp, başında bekledim. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, kazada asli kusurlu bulunarak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:43
01:27
3 çocuk annesinin ölümüne neden olan sürücü: “Pişmanım” | Video 13.08.2024 | 11:11
02:21
Yüzbinlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 250 milyon lira… 13.08.2024 | 10:56
02:47
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama | Video 13.08.2024 | 10:46
02:19
01:29
01:45
Eline geçirdiği tüpü bakkalcıya fırlattı! Dehşet anı kamerada | Video 13.08.2024 | 10:14
01:39
Diyarbakır’da suç örgütüne ‘Abluka’ operasyonu: 26 gözaltı | Video 13.08.2024 | 10:09
01:25
Otomatik tabanca ile havaya defalarca ateş açan şahıs yakalandı | Video 13.08.2024 | 10:06
03:12
Acemi sürücü dükkana böyle daldı, işyeri sahibi isyan etti | Video 13.08.2024 | 09:57
03:03
02:40
00:27
Trafiktekiler şaşkına döndü, ilginç yolculuk kameraya yansıdı | Video 13.08.2024 | 09:37
01:03
Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 13.08.2024 | 09:37
00:32
Bursa'da lüks araç park halinde alev alev yandı | Video 13.08.2024 | 09:37
01:58
Esenyurt'ta direksiyon başındaki arkadaşını vurdu! | Video 13.08.2024 | 08:59
02:40
Uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar! Operasyon anları kamerada... 13.08.2024 | 09:22
01:30
Kuyumcuya silahlı saldırı yapanlar yakalandı 13.08.2024 | 09:09
02:09
Manisa'da makilik yangını: 35 dönüm alan zarar gördü | Video 13.08.2024 | 08:47
00:29
Kütahya'da otomobil ile iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 13.08.2024 | 08:47