3 defa gelip, tarım ürünleri satan dükkana böyle saldırdı | Video 11.06.2023 | 14:26 Karabük'te bir şahsın tarım ürünleri satan dükkana zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Ankara Caddesinde tarım ürünleri satan bir dükkanda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir şahıs, 3 defa geldiği dükkanda yaşadığı tartışma sonunda ürünlere zarar verdi. O anlar güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde saldırgan şahsın belirli saat aralıkları ile geldiği anlarda dükkan önünde bulunan çiçekleri ve tarım aletlerini tekmeleyerek zarar verdiği görülüyor. Ayrıca görüntülerde şahsın çapa makinesinin bıçağını eline alarak çalışanlara sallamaya çalıştığı yer alıyor.Konuyla ilgili konuşan dükkan sahibi Ömer İncebacak, "Talihsiz bir olay yaşadık. Bir engelli vatandaş tarafından 3 defa şiddete de maruz kaldık. Bu kişi böyle davranışlar sergilemiyordu ama bu sefer bu davranışı sergiledikten sonra 3 Nisan Polis Merkezine başvurduk. Akşam üzeri tekrardan gelince savcılığa gitmek durumunda kaldık. Şuanda Cumhuriyet Başsavcılığı duruma el koymuş durumda" dedi. İncebacak, şahsın güvenlik güçlerine ait kıyafetleri giyerek insanların duygularını sömürdüğünü ifade etti.Saldırgan şahsın işaret diliyle "Sizi keserim" gibi tehditlerde bulunduğunu aktaran İncebacak, zirai ürünlerde 3 bin lira, tarım aletlerinde de 40 bin lira zararı olduğunu kaydetti.