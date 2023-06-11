3 defa gelip, tarım ürünleri satan dükkana böyle saldırdı | Video
Karabük'te bir şahsın tarım ürünleri satan dükkana zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Konuyla ilgili konuşan dükkan sahibi Ömer İncebacak, "Talihsiz bir olay yaşadık. Bir engelli vatandaş tarafından 3 defa şiddete de maruz kaldık. Bu kişi böyle davranışlar sergilemiyordu ama bu sefer bu davranışı sergiledikten sonra 3 Nisan Polis Merkezine başvurduk. Akşam üzeri tekrardan gelince savcılığa gitmek durumunda kaldık. Şuanda Cumhuriyet Başsavcılığı duruma el koymuş durumda" dedi. İncebacak, şahsın güvenlik güçlerine ait kıyafetleri giyerek insanların duygularını sömürdüğünü ifade etti.
Saldırgan şahsın işaret diliyle "Sizi keserim" gibi tehditlerde bulunduğunu aktaran İncebacak, zirai ürünlerde 3 bin lira, tarım aletlerinde de 40 bin lira zararı olduğunu kaydetti.
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