Video Yaşam 3 evin silahla taranması olayında 14 gözaltı | Video
3 evin silahla taranması olayında 14 gözaltı | Video

3 evin silahla taranması olayında 14 gözaltı | Video

24.10.2022 | 16:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

3 evin silahla taranması olayında 14 gözaltı | Video 00:31
3 evin silahla taranması olayında 14 gözaltı | Video 24.10.2022 | 16:51
Sakarya’da uyuşturucuya geçit yok: 120 şüpheli yakalandı | Video 02:09
Sakarya'da uyuşturucuya geçit yok: 120 şüpheli yakalandı | Video 24.10.2022 | 16:28
Kocaeli’de bir petrol firması alevlere teslim oldu! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 03:43
Kocaeli'de bir petrol firması alevlere teslim oldu! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 24.10.2022 | 16:20
Arnavutköy’de park yeri tartışması silahlı saldırıya dönüştü: 2 yaralı | Video 03:39
Arnavutköy'de park yeri tartışması silahlı saldırıya dönüştü: 2 yaralı | Video 24.10.2022 | 15:58
Şehit oğlunun öğrendiği ilk türküyü evladının mezar taşına yazdırdı | Video 23:26
Şehit oğlunun öğrendiği ilk türküyü evladının mezar taşına yazdırdı | Video 24.10.2022 | 15:24
Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar’a veda | Video 03:41
Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar'a veda | Video 24.10.2022 | 15:39
Elazığ’da iş yeri kasasından 10 bin lira çalan şüpheli yakalandı | Video 01:00
Elazığ'da iş yeri kasasından 10 bin lira çalan şüpheli yakalandı | Video 24.10.2022 | 15:38
Gölcük Tabiat Park’ında sonbahar güzelliği mest etti | Video 03:20
Gölcük Tabiat Park'ında sonbahar güzelliği mest etti | Video 24.10.2022 | 15:30
3 yaşındaki Aslan, ebeveynlerinin sesini ilk kez duydu. Duygulanan küçük çocuk annesine böyle sarıldı | Video 07:50
3 yaşındaki Aslan, ebeveynlerinin sesini ilk kez duydu. Duygulanan küçük çocuk annesine böyle sarıldı | Video 24.10.2022 | 14:47
Kütahya’da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi | Video 01:34
Kütahya'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi | Video 24.10.2022 | 14:49
Eskişehir’de kaçak tütün operasyonu | Video 00:32
Eskişehir’de kaçak tütün operasyonu | Video 24.10.2022 | 14:45
Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çekmişti! Sosyal medya fenomeni M.C.R. gözaltına alındı | Video 00:27
Türk lirasını tuvalete atıp sifonu çekmişti! Sosyal medya fenomeni M.C.R. gözaltına alındı | Video 24.10.2022 | 14:44
Yol verme kavgasına kurban giden 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 03:41
Yol verme kavgasına kurban giden 2 kardeş hayatını kaybetti | Video 24.10.2022 | 14:41
Elazığ’da feci kaza: 7 yaralı | Video 01:14
Elazığ'da feci kaza: 7 yaralı | Video 24.10.2022 | 14:41
İki lisenin ölümüne neden olan scooter faciasında otomobil sürücüsü tutuklandı | Video 04:17
İki lisenin ölümüne neden olan scooter faciasında otomobil sürücüsü tutuklandı | Video 24.10.2022 | 13:31
Müge Anlı’da ilginç dolandırılma hikayesi! ’’Yağ satarak zenginlik vaat etti, kandırdı’’ | Video 04:50
Müge Anlı'da ilginç dolandırılma hikayesi! ''Yağ satarak zenginlik vaat etti, kandırdı'' | Video 24.10.2022 | 13:37
İşyeri çatısında bulunan tentenin kırılması sonucu beton zemine çakılan adam hayatını kaybetti | Video 03:49
İşyeri çatısında bulunan tentenin kırılması sonucu beton zemine çakılan adam hayatını kaybetti | Video 24.10.2022 | 13:18
Müge Anlı SON BÖLÜM | 24 Ekim 2022 Pazartesi Tamamı Kesintisiz izle! | Video 11:43
Müge Anlı SON BÖLÜM | 24 Ekim 2022 Pazartesi Tamamı Kesintisiz izle! | Video 24.10.2022 | 10:39
İstanbul’da silahlı saldırgan dehşeti kamerada! Özel harekat polisi operasyonla yakaladı | Video 01:47
İstanbul’da silahlı saldırgan dehşeti kamerada! Özel harekat polisi operasyonla yakaladı | Video 24.10.2022 | 11:33
Eskişehir’de 650 kilo kaçak tütün ve makaron ele geçirildi | Video 00:34
Eskişehir'de 650 kilo kaçak tütün ve makaron ele geçirildi | Video 24.10.2022 | 10:48

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 3 evin silahla taranması olayında 14 zanlı gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 3 eve ateş açıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, herhangi bir şüpheli bulamazken yerde 55 adet uzun namlulu silah kartuşu buldu. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlatan ekipler, aralarında husumet olan aileler üzerinde yoğunlaştı. Cumhuriyet Başsavcılığından gerekli izinleri alan ekipler, şüphelilerin evinde arama yapmaya gitti. Jandarma ekipleri gittiği sırada elinde çanta olan M.D. isimli şahsın mısır tarlasına doğru kaçtığını fark etti. Zanlıyı kovalayan ekipler, kıskıvrak yakaladı. Zanlının mısır tarlasında sakladığı çantayı bulup içerisini kontrol eden ekipler 3 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 6 adet uzun namlulu silah şarjörü, 383 adet mermi ile 1 adet alev gizleyen ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 14 zanlı jandarma karakoluna götürülürken başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA