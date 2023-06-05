3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu | Video 05.06.2023 | 09:51 Kastamonu’nun Cide ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın, komşuları tarafından evinde ölü bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Akbayır köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Havva Kalaycıoğlu'ndan komşuları ve yakınları haber alamadı. 3 gündür haber alınamayan Havva Kalaycıoğlu'nun evine giden komşuları, Kalaycıoğlu'nun cenazesiyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evinde yalnız yaşayan Havva Kalaycıoğlu'nun 3 gün önce öldüğü tespit edilirken, jandarma ekiplerinin de incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenebilmesi için cenazesi morga kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.