Video Yaşam 3 gündür kayıp çocuktan acı haber | Video
3 gündür kayıp çocuktan acı haber | Video

3 gündür kayıp çocuktan acı haber | Video

11.09.2022 | 21:56

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Şanlıurfa’da 3 gündür kayıp olan çocuğun cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki bir su aktarım kuyusunda bulundu.

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3 gün önce kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi, kaybolduğu mahalleden yaklaşık 25 kilometre mesafedeki şu aktarım kuyusunda bulundu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Köseköy kırsal Mahallesindeki evlerinin önünde oynarken 3 gün önce kaybolan Ömer Halis Polat'ı arama çalışmalarından acı haber geldi. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından dron ve arama kurtarma köpeğinin de yardımıyla sulama kanalı, arazi ve mahalledeki evlerde aranan çocuğun cesedi, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kuruyer kırsal Mahallesi yakınlarında bulundu.
Cesedi, tarla susmamak için giden vatandaşların su aktarım kuyusundan kötü kokuların gelmesiyle fark ettiği öğrenildi. Bölgeye çağrılan ekipler, çevrede önlem alarak savcıya haber verdi. Ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin, çocuğun kaybolduğu bölgeden geçen kanalın üzerindeki bir su tahliye kuyusunda bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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