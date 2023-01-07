Video Yaşam 3 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü | Video
3 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü | Video

3 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü | Video

07.01.2023 | 11:06

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43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

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Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, günün ilk ışıklarıyla birlikte şehrin büyük kısmında hakim oldu. Sabah saatlerinde de etkili olan yoğun sis, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri karayollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü.

Vatandaşlarda güne sisle başladı. Sis sebebiyle sürücüler hızını düşürerek takip mesafelerini korudu. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede denetimlerini sürdürüyor. Sisin gün içerisinde de etkili olması bekleniyor.

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