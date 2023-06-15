3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 15.06.2023 | 13:02 Sakarya’nın Karasu ilçesinde üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Meydana gelen yangın sebebiyle dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yalı Mahallesi 274. Sokak'ta üç katlı binanın zemin katında bulunan dairenin mutfak bölümünde yangın meydana geldi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Meydana gelen yangın sebebiyle dumandan etkilenen bir kişi tedavi altına alındı. Hususa ilişkin olarak inceleme başlatıldı.