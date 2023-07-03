3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı | Video
-Elazığ' da 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.
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