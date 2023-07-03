Video Yaşam 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı | Video
3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı | Video

3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı | Video

03.07.2023 | 13:19

-Elazığ' da 3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın çatısında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çatı yangını cep telefonu ile bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı | Video 01:24
3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı | Video 03.07.2023 | 13:19
Motosiklete çarpan araç yan yattı: 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:44
Motosiklete çarpan araç yan yattı: 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 03.07.2023 | 13:17
Boğazına ekmek takılan müşteriyi heimlich manevrası ile kurtardı | Video 04:48
Boğazına ekmek takılan müşteriyi heimlich manevrası ile kurtardı | Video 03.07.2023 | 12:05
Trabzon’daki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı | Video 01:07
Trabzon'daki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı | Video 03.07.2023 | 13:05
Tuzla’da otomobilin bagajında 125 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:14
Tuzla'da otomobilin bagajında 125 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 03.07.2023 | 12:15
Lunaparktaki kavga kamerada! Çarpışan araba pistinde tekme tokat birbirlerine girdiler | Video 00:22
Lunaparktaki kavga kamerada! Çarpışan araba pistinde tekme tokat birbirlerine girdiler | Video 03.07.2023 | 12:21
Tünelde sollama yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip duvara çarptı! | Video 01:31
Tünelde sollama yaparken direksiyon hakimiyetini kaybedip duvara çarptı! | Video 03.07.2023 | 12:11
Nefesi tükenen horoz öterken böyle bayıldı | Video 00:48
Nefesi tükenen horoz öterken böyle bayıldı | Video 03.07.2023 | 12:04
Arnavutköy’de kasabın dalgınlığını fırsat bilip 90 bin lira çaldılar! O anlar kamerada | Video 08:45
Arnavutköy'de kasabın dalgınlığını fırsat bilip 90 bin lira çaldılar! O anlar kamerada | Video 03.07.2023 | 11:38
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı | Video 02:24
Düğünden dönenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı | Video 03.07.2023 | 11:38
Yerdeki gencin yüzüne topa vurur gibi tekme attı... O anlar kamerada | Video 00:19
Yerdeki gencin yüzüne topa vurur gibi tekme attı... O anlar kamerada | Video 03.07.2023 | 11:25
1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:36
1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.07.2023 | 11:16
Hollandalı uyuşturucu baronunun sağ kolu ’Kara Mamba’yı İstanbul polisi yakaladı | Video 03:30
Hollandalı uyuşturucu baronunun sağ kolu 'Kara Mamba'yı İstanbul polisi yakaladı | Video 03.07.2023 | 10:42
İGA İstanbul Havalimanı’nda yolcu rekoru kırıldı | Video 04:35
İGA İstanbul Havalimanı’nda yolcu rekoru kırıldı | Video 03.07.2023 | 10:53
Dehşet anları kamerada! Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü | Video 04:59
Dehşet anları kamerada! Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü | Video 03.07.2023 | 10:21
Kontrolden çıkan minibüs 6 metreden aşağı uçtu! | Video 01:48
Kontrolden çıkan minibüs 6 metreden aşağı uçtu! | Video 03.07.2023 | 10:41
Arpaçay menderesleri görenleri mest ediyor | Video 03:49
Arpaçay menderesleri görenleri mest ediyor | Video 03.07.2023 | 10:36
Trabzon’da iş yerinde buhar kazanı patladı, 1 kişi hayatını kaybetti | Video 00:29
Trabzon’da iş yerinde buhar kazanı patladı, 1 kişi hayatını kaybetti | Video 03.07.2023 | 10:29
Kadın hırsızlar güvenlik kamerasını böyle tokatladı | Video 00:59
Kadın hırsızlar güvenlik kamerasını böyle tokatladı | Video 03.07.2023 | 10:21
“MET” operasyonu… 125 kilogram zehir ele geçirildi | Video 01:14
“MET” operasyonu… 125 kilogram zehir ele geçirildi | Video 03.07.2023 | 10:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA