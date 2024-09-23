3. kattan aracın üzerine düşen hamile kadın ağır yaralandı | Video
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattan aşağıda park halindeki aracın üzerine düşen hamile kadın, ağır yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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