3 kişinin öldüğü okul servisi kazasında öğrencilerin araçta mahsur kaldığı anlar ortaya çıktı | Video
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada öğrencilerin araçta mahsur kaldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.