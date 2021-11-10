Video Yaşam 3 kişinin öldüğü okul servisi kazasında öğrencilerin araçta mahsur kaldığı anlar ortaya çıktı | Video
3 kişinin öldüğü okul servisi kazasında öğrencilerin araçta mahsur kaldığı anlar ortaya çıktı | Video

3 kişinin öldüğü okul servisi kazasında öğrencilerin araçta mahsur kaldığı anlar ortaya çıktı | Video

10.11.2021 | 10:50

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada öğrencilerin araçta mahsur kaldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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