Video Yaşam 3 kişinin yaralandığı kaza, otobüsün kamerasında | Video
3 kişinin yaralandığı kaza, otobüsün kamerasında | Video

3 kişinin yaralandığı kaza, otobüsün kamerasında | Video

31.10.2021 | 16:31

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile belediye halk otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 08.45 sıralarında, Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu ve Mithatpaşa caddelerinin birleştiği yerde meydana geldi. Emrah K. idaresindeki halk otobüsü ile yola giren Fatma T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Otobüs daha sonra yol kenarındaki trafik tabelasına çarptı. Kazada sürücülerle otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı 3 kişiyi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırdı. Yaralılar, tedaviye alındı.

Kaza anı ise otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün ilerlediği sırada yola giren otomobile çarpması, otomobilin parçalarının etrafa dağılması ve otobüsün trafik tabelasına çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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