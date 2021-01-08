3 kuzenin gasp oyunu 2 saat sürdü! 'Gasp edildim' demişti, gerçek böyle ortaya çıktı | Video

İstanbul Pendik’de bir gayrimenkul şirketi çalışanı bankadan bozdurduğu 350 bin liralık çekle iş yerine dönerken iki kişinin önünü kesip kendisini gasp ettiklerini ve aracının tekerini patlattıklarını söyledi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerinden geçen bir aracın kamera görüntülerine ulaştı. Gasp edildiğini iddia eden Ümit A’nın kuzenleri ile görüşüp parayı onlara verdiği görüntüler üzerine 3 kuzenin gasp oyunu 2 saat sonra son buldu. Adliyeye sevk edilen Ümit A. Şener A. ve Murat A. ev hapsi aldı. Polis 350 bin lirayı sahibine teslim edecek.

Pendik Çınardere Mahallesi Gönenli Mehmet Efendi Caddesi üzerinde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir gayrimenkul şirketinde çalışan Ümit A. 350 bin lira değerindeki çeki bankadan bozdurdu. Ümit A. parayı gaspçılara kaptırdı. Hemen polise başvurdu. Ümit A. 'nın iddiasına göre parayı alıp araçla iş yerine giderken önü bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen iki kişi önce onu darp etti, aracın tekerini patlattı ve paraları alıp kaçtı.



GASP OYUNUNU POLİSİN BULDUĞU GÖRÜNTÜ ÇÖZDÜ



Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler olay yerine yakın tüm kameralara baktı ama bir türlü orayı gören kamera bulunamadı. Çalışmaları derinleştiren Gasp Büro dedektifleri, olay yerinin olduğu sokağa giren bir başka aracı tespit etti. O aracın içerisindeki kameraya olay anı saniye saniye yansımıştı.

KENDİNİ DARP ETTİRİP LASTİĞİ PATLATMIŞ



Ortaya çıkan görüntülerde Ümit A'nın iddia ettiği gibi bir aracın onun önünü kesmediği kendisinin gidip bir aracın arkasında durduğu ve orada parayı gelenlere verdiği görüldü. İnandırıcı olsun diye aracının lastiğini patlatıp kendisini darp ettirdiği ortaya çıktı.



KUZENLERİ İLE PLANLAMIŞ



Gasp Büro Amirliği dedektifleri, müşteki olarak gelen ve gasp edildim diyen Ümit A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda gasp oyununu itiraf eden Ümit A. bu işi kuzenleri ile birlikte planladıklarını belirtti.

ÇALDIKLARI PARA ELE GEÇİRİLDİ



Polis Ümit A'nın kuzeni olan Şener A'yı Kartal'da bir evde gözaltına aldı. Evinde yapılan aramalarda 350 bin lira para ele geçirildi. Ele geçirilen para sahibine teslim edilecek. Diğer şüpheli Murat A. ise olaydaki bahsi geçen araçla birlikte Sakarya Karasu'da gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kuzen ev hapsi aldı.