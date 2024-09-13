3 milyar hacimli operasyonda 32 kişi adliyede | Video
Kayseri merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 58 kişiden 32'si adliyeye sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bir kadın da kendisi görüntüleyen basın mensuplarına "güzel çıkıyor muyum?" dedi.
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