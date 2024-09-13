Video Yaşam 3 milyar hacimli operasyonda 32 kişi adliyede | Video
3 milyar hacimli operasyonda 32 kişi adliyede | Video

3 milyar hacimli operasyonda 32 kişi adliyede | Video

13.09.2024 | 11:13

Kayseri merkezli 4 ilde yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 58 kişiden 32'si adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik operasyon başlatıldı. Kayseri merkezli olarak Antalya, Kırklareli ve Yozgat dahil olmak üzere 4 ilde yapılan operasyona 93 ekip, 4 Özel Harekat timi ve 1 çevik kuvvet timi olmak üzere toplam 338 personel katıldı. Operasyon sonucunda başkalarına ait banka hesaplarının para karşılığında temin edildiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, temin edilen banka hesaplarında yasa dışı bahisle bağlantılı 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Suçtan elde edilen geliri soğuk cüzdanlara aktarıp bu soğuk cüzdanlarla yurt dışına çıkarak para akladıkları tespit edilen 58 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 32 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bir kadın da kendisi görüntüleyen basın mensuplarına "güzel çıkıyor muyum?" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Eylül 2024 Cuma atv izle! | Video 04:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Eylül 2024 Cuma atv izle! | Video 13.09.2024 | 11:24
İki kilograma yakın uyuşturucuyla yakaladılar 00:26
İki kilograma yakın uyuşturucuyla yakaladılar 13.09.2024 | 11:31
3 milyar hacimli operasyonda 32 kişi adliyede | Video 02:59
3 milyar hacimli operasyonda 32 kişi adliyede | Video 13.09.2024 | 11:13
Erzincan’da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 01:14
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 13.09.2024 | 11:06
Osmaniye’de komandolar ’Barış Gücü’ çerçevesinde dualarla Suriye’ye uğurlandı 03:10
Osmaniye'de komandolar 'Barış Gücü' çerçevesinde dualarla Suriye'ye uğurlandı 13.09.2024 | 10:39
Erzincan’da 4.1 büyüklüğünde deprem 01:14
Erzincan'da 4.1 büyüklüğünde deprem 13.09.2024 | 10:34
2738 ruhsatsız silah ele geçirildi 01:02
2738 ruhsatsız silah ele geçirildi 13.09.2024 | 10:25
Son dakika: Tetikçi ve azmettirici yakalandı! İki gözcü de gözaltında 01:10
Son dakika: Tetikçi ve azmettirici yakalandı! İki gözcü de gözaltında 13.09.2024 | 10:19
Uyuşturucu ticaretinden hapis cezası alan 16 hükümlü yakalandı | Video 00:46
Uyuşturucu ticaretinden hapis cezası alan 16 hükümlü yakalandı | Video 13.09.2024 | 09:58
’Dur’ ihtarına uymayan genç polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti | Video 01:05
'Dur' ihtarına uymayan genç polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti | Video 13.09.2024 | 09:40
Üsküdar’daki cinayette 16 gözaltı | Video 06:12
Üsküdar'daki cinayette 16 gözaltı | Video 13.09.2024 | 09:13
Sokakta nöbet tutan polise bıçaklı saldırı kamerada | Video 00:29
Sokakta nöbet tutan polise bıçaklı saldırı kamerada | Video 13.09.2024 | 08:59
Narin Güran cinayetinde aralarında anne ve ağabeyin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı | Video 01:00
Narin Güran cinayetinde aralarında anne ve ağabeyin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı | Video 13.09.2024 | 08:33
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti zanlıları kamerada! 20:35
SON DAKİKA | Narin Güran cinayeti zanlıları kamerada! 13.09.2024 | 08:30
Narin Güran cinayetinde son dakika! Tutuklu sayısı 10’a yükseldi 03:58
Narin Güran cinayetinde son dakika! Tutuklu sayısı 10'a yükseldi 13.09.2024 | 08:19
Narin’in amcası Salim Güran’ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu | Video 05:04
Narin’in amcası Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu | Video 12.09.2024 | 16:47
Esenyurt Haramidere E-5’te önündeki araca çarpan otomobil takla attı | Video 01:01
Esenyurt Haramidere E-5’te önündeki araca çarpan otomobil takla attı | Video 12.09.2024 | 16:24
Evine zorla girilerek darp edilen kadın yaşadığı anları anlattı | Video 03:45
Evine zorla girilerek darp edilen kadın yaşadığı anları anlattı | Video 12.09.2024 | 15:41
Eski dini nikahlı eşini tehdit ve takip eden sanığa 10 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebi | Video 00:55
Eski dini nikahlı eşini tehdit ve takip eden sanığa 10 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebi | Video 12.09.2024 | 15:27
Çektiği silah patlamayınca kaçan şahıs tutuklandı | Video 00:23
Çektiği silah patlamayınca kaçan şahıs tutuklandı | Video 12.09.2024 | 14:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA