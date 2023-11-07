3 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video
Adana’da polis yaptığı operasyonda 3 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ve 17 bin 400 cinsel içerikli hap ele geçirirken 14 kişiyi de gözaltına aldı.
İşyerlerinde ve depolardan yapılan aramalarda 3 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron, 367 bin gümrük kaçağı doldurulmuş sigara, 28 bin 100 adet gümrük kaçağı sigara, 2 elektrikli sigara sarma makinası, 1 kompresör, 700 gümrük kaçağı elektronik sigara, 100 elektronik sigara likiti ve 17 bin 400 cinsel içerikli hap gele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:47
3 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video 07.11.2023 | 10:13
03:15
00:31
01:02
04:15
Erzurum-Pasinler yolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı | Video 07.11.2023 | 09:55
05:38
Bursa Şehir Hastanesi'nde canlıdan canlıya organ nakilleri başladı | Video 07.11.2023 | 09:55
04:15
Erzurum-Pasinler yolunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı | Video 07.11.2023 | 10:07
00:59
Hatay'da mide bulandıran görüntüler! Belediye mührü vurdu | Video 07.11.2023 | 09:55
01:26
Muğla’da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü | Video 07.11.2023 | 09:20
02:06
Yaralı "Kaya kartalı" tedavi altına alındı | Video 07.11.2023 | 09:02
04:20
Araba fiyatına jakuzi | Video 07.11.2023 | 09:02
00:49
İzmir'de 10 kilo 620 gram kokain ele geçirildi | Video 07.11.2023 | 09:12
01:30
Kardeşlerin alacak-verecek kavgasında kan aktı: 2 yaralı | Video 07.11.2023 | 09:11
03:35
Güngören'de motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı | Video 07.11.2023 | 09:11
00:51
Havaya ateş açan 1’i çocuk 3 kişi gözaltına alındı | Video 07.11.2023 | 09:11
01:12
Aç kurtlar çiftliğe saldırdı 2 ineği yaraladı! O anlar kamerada | Video 07.11.2023 | 09:11
03:43
Arnavutköy’de onlarca kişi fatura ödeme merkezince dolandırıldı | Video 06.11.2023 | 15:14
00:55
01:07
Sivas'ta makaron operasyonu: 2 milyon 742 bin adet ele geçirildi | Video 06.11.2023 | 15:55
01:34
Malatya’da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı | Video 06.11.2023 | 15:50