3 milyon tl'lik dolandırıcılığa 'turnusol' operasyonu | Video
Diyarbakır ve İstanbul'da polisin düzenlediği 'Turnusol' adlı operasyonda 3 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 12 şüpheli, gözaltına alındı.
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