3 motosiklette 15 kişilik tehlikeli yolculuk kamerada | Video
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Şanlıurfa’da seyir halindeki 3 motosiklette 15 kişinin yolculuk etmesi görenleri hayrete düşürdü. Kameralara yansıyan o görüntüler yürekleri ağızlara getirdi.
Görüntüler Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Caddesi üzerinde kaydedildi. Seyir halindeki 3 motosikletin her birinde çoğu kadın ve çocuklarından oluşan 5'er kişinin yolculuk ettiğini görenler gözlerine inanamadı. Trafikte ilerleyen motosiklettekiler, adeta tehlikeye davetiye çıkarttı. Motosiklet üzerindekilerin düşmemek için birbirlerine sıkıca sarıldıkları gözlendi. Toplam 15 kişinin üzerinde yolculuk ettiği motosikletler daha sonra gözden kayboldu.