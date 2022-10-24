Video Yaşam 3 yaşındaki Aslan, ebeveynlerinin sesini ilk kez duydu. Duygulanan küçük çocuk annesine böyle sarıldı | Video
3 yaşındaki Aslan, ebeveynlerinin sesini ilk kez duydu. Duygulanan küçük çocuk annesine böyle sarıldı | Video

3 yaşındaki Aslan, ebeveynlerinin sesini ilk kez duydu. Duygulanan küçük çocuk annesine böyle sarıldı | Video

24.10.2022 | 14:47

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Suriye’deki savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan çiftin duyma engelli olarak dünyaya gelen 3 yaşındaki çocukları, ameliyatla takılan cihazla birlikte duyma yetisine kavuştu. Doğduğundan beri ilk kez annesinin sesini duyan minik çocuğun ilk tepkisi ise annesine sarılmak oldu.

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2014 yılında ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli Salahaldın Alomar (37), 2018 yılında Hanadi Halabiye ile evlendi. Çiftin 2019 yılında İzmir'de dünyaya gelen çocukları Aslan Alomar'a yapılan yenidoğan işitme testinde minik çocuğun duyma engelli olduğu öğrenildi. İşitme cihazı temin edilen minik çocuğun, bu cihazının etkisi olmayınca ameliyat olmasına karar verildi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Prof. Dr. İbrahim Çukurova ve Doç Dr. İlker Burak Arslan tarafından ameliyat edilen 3 yaşındaki çocuğun kafatasına işitme cihazı yerleştirildi. Ameliyat yaralarının iyileşmesinin ardından ise Aslan Alomar'ın doğduğundan beri ilk kez duymasını sağlayacak dış işitme cihazı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İşitme Değerlendirme Merkezinde (ÇİDEM) takıldı.

"ANNE BABA DEMESİNİ BEKLİYORUZ"
Doğumdan 1 hafta sonra yapılan işitme testinde çocuğunun duymadığını öğrendiklerini söyleyen baba Salahaldın Alomar, "İşitme cihazı takılacak dediler. Hastaneye gittik, ameliyat yaptılar. Hiç sıkıntı olmadı. Ameliyattan sonra 1 ay bekledik. Şimdi inşallah duyacak. Anne baba demesini bekliyoruz. İşaretlerle anlaşabiliyorduk. İnşallah konuşmaya da başlayacak. Eşim, Aslan'ın ilk olarak 'anne' demesini bekliyor, ben de ilk 'baba' demesini istiyorum" dedi.

ANNESİNE SARILDI
ÇİDEM'de görevli Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Gül Caner Mercan gözetiminde takılan cihaz sonrası 3 yaşındaki Aslan anne ve babasının seslerini ilk kez duydu. Annesinin sesini duyar duymaz ona sarılan minik Aslan, bir süre çevresindeki sesleri dinledi.

"GAYET GÜZEL TEPKİLER VERDİ"
Ameliyat sonrasında verilecek eğitimin çok önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Mercan, "Cihazın düzenli takılması gerekiyor. Kontrollerin düzenli yapılması da çok önemli. Düzenli olarak hem cihazlı hem cihazsız kontrollerini yapacağız. Ameliyat sorunsuz yapıldı. Ameliyattan sonra dış ünitesi takıldı. Gayet güzel tepkiler verdi. Gerekli eğitim sadece okulda değil aile içinde de eğitim gerekiyor. Ailenin, bir süre yaşantısını çocuğa göre organize etmesi gerekiyor. Alacağı eğitimle akranlarını yakalayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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