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OTOMATİK OYNAT
01:56
3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümüne 2 gözaltı | Video 13.01.2022 | 00:00
03:58
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Zincir markette maske uyarısı yapan kasiyer ile kavga ettiler | Video 12.01.2022 | 22:07
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İstanbul’da trafik yoğunluğu, seviye yüzde 65’e yükseldi | Video 12.01.2022 | 18:56
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Araca bağladığı halatla snowboard yapan genç, polise yakalandı | Video 12.01.2022 | 18:36
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Seren Serengil ile Can Tanrıyar arasındaki davada flaş gelişme | Video 12.01.2022 | 14:57
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Sarıyer'de 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var | Video 12.01.2022 | 14:14
02:20
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Antalya'da freni patlayan otobüs 9 araca çarptı: 5 yaralı | Video 12.01.2022 | 13:33
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Aşırı yağıştan kayganlaşan yolda tanker şarampole uçtu | Video 12.01.2022 | 12:59
00:58
Kuyumcuda içinde 500 bin liralık altın olan çantayı böyle çaldı | Video 12.01.2022 | 12:59
03:25
Fatih'te ağacın nostaljik araç üstüne devrilmesi kamerada | Video 12.01.2022 | 12:32
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Motorunu çalan hırsızlara seslenişi yürek burktu | Video 12.01.2022 | 12:30
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Sarıyer'de motosiklet çalan çete çökertildi | Video 12.01.2022 | 12:29
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Karadeniz’de dev dalgalar oluştu | Video 12.01.2022 | 11:52
Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur annesi tarafından ölü bulundu. Minik Ayşenur’un şüpheli ölümü sonrası anne ve dayı gözaltına alınırken, dayı emniyetteki ifadesinde Ayşenur’a tekme attığını söyledi. Babaanne ise torunlarının sürekli olarak şiddet gördüğünü ileri sürdü.