3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümüne 2 gözaltı | Video

Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur annesi tarafından ölü bulundu. Minik Ayşenur’un şüpheli ölümü sonrası anne ve dayı gözaltına alınırken, dayı emniyetteki ifadesinde Ayşenur’a tekme attığını söyledi. Babaanne ise torunlarının sürekli olarak şiddet gördüğünü ileri sürdü.