Video Yaşam 3 yaşındaki kız çocuğuna alkol içirip görüntülerinin çekildiği olayda flaş gelişme!

3 yaşındaki kız çocuğuna alkol içirip görüntülerinin çekildiği olayda flaş gelişme!

3 yaşındaki kız çocuğuna alkol içirip görüntülerinin çekildiği olayda flaş gelişme!
24.08.2021 | 15:27

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Erzurum’da yaşayan Ferhat K. 9 ay önce eşinin telefonunda 3 yaşındaki kızının alkol şişesi ile çekilmiş fotoğraflarını gördü. Olay üzerine eşine boşanma davası açan Ferhat K. kızının halen annesi ile yaşadığını ve güvende olmadığını söyledi.

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İddiaya göre Erzurum'da yaşayan Ferhat K.(30) 6 yıl önce Tuba A.(26) ile evlendi. Evlilik sonrası Tekirdağ'da yaşamaya başlayan çiftin Toprak Nuri K.(5) ve Yaprak Cemre K.(3) isminde 2 çocukları oldu. Evliliklerinde anlaşmazlık başlayan çift baba Ferhat K.'nın eşi Tuba A.'nın telefonunda küçük kızları Yaprak'ın alkol şişesi ile çekilen fotoğrafı sonrası son buldu. Boşanma kararı alan çiftin 2 çocuğundan büyük olan Toprak Nuri K.'nın velayeti baba Ferhat K.'ya küçük olan Yaprak Cemre K.'nın ise anne Tuba A.'ya verildi.


Bunun üzerine Ferhat K. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığında eski eşi Tuba A. hakkında şikayette bulundu. Eski eşinin evli oldukları zamanda çocuğuna alkol içirdiği ve fotoğrafını çektiğini delileriyle sunarak küçük kızında velayetinin kendisine verilmesini istedi. Anne Tuba A. ise savcılığa verdiği ifadesinde küçük kızını dedesiyle ve ananesiyle pikniğe yolladığını o sırada espri amaçlı sadece fotoğraf çektiklerini söyledi.
Soruşturma devam ettiği sürede Erzurum'a taşınan baba Ferhat K. iddiaya göre velayetinin kendinde olduğu oğlunu görüş günlerinde Tekirdağ'a götürse de anne Tuba A. oğlunu görmek istemedi.


"Çocuğuma resmen alkol içirdiler"
Başından geçenleri anlatan baba Ferhat K. çocuğunun halen annesiyle olduğunu ve bu olay tekrarlanma ihtimali olduğunu ifade ederek," Boşanmadan önce gerçekleşti bu olay. Bunun üzerine boşanma kararı aldık. Boşanma gerçekleşmeden önce o fotoğrafları sildi. Şuan 3 yaşında olan kızıma 1 yıl önce alkol içiriyorlar. Fotoğrafta görünüyor yanakları iki fotoğrafta farklı. İlk fotoğrafta inmiş olan yanaklar ikinci fotoğrafta dolgun duruyor. Çocuğuma resmen alkol içirdiler. Savcılığa suç duyurusunda bulundum halen sonuç alamadım. Çocuğum onların elinde halen bunu yaşatma imkanları var. Çocuğumun kurtarılmasını ve böyle bir ortamda büyümemesini işitiyorum" dedi.


"Şaka amaçlı yaptıklarını söyledi"
Ferhat K. eski eşinin ifadesinde piknik yaptıkları sırada şaka amaçlı fotoğraf çektiklerini ama içirmediklerini söylediğini belirterek" Eski eşim savcılığa verdiği ifadesinde kayınpederimle çocuğun pikniğe gittiğini bu sırada çocuğun şişeyi eline aldığını dolu şişe ve açılmamış olduğunu söyledi. O sırada babasının şaka amaçlı fotoğraf çektiğini iddia etti. Fotoğraflarda bariz ortada. İlk fotoğraftaki ile ikinci arasında yanak dolgunluğu farkı var. İçtiği ortada. Kızım küçük olmasına rağmen kendisi bana tadı iyi değildi dedi." şeklinde konuştu.


"2 haftada bir Tekirdağ'a gidiyorum"
2 haftada bir Tekirdağ'a kızını görmeye gittiğini fakat eski eşinin oğlunu kendisinde olan oğlunu görmek bile istemediğini kaydeden baba Ferhat K." Bende olan oğlumu görmeye gelmiyor. Tekirdağ'a götürdüm çocuğumu görsünler diye. Kendisine söyledim. Yarın alayım dedi. Ertesi gün getireyim dedim tekrar erteledi. Sonra iş yerine gittim. İş yerine gittiğimde bana Erzurum'a çocuğunu görmeye gitti ve izin aldığını söylediler. Araştırdığımda erkek arkadaşıyla Ankara'ya gezmeye gittiğini öğrendim. Bu nasıl bir annelik." diye konuştu.


"Bu yapılan vicadansızlıktır"
Baba Ferhat K. küçücük kıza yapılan şeyin vicdansızlık olduğunu aktararak" 2 haftada bir gidip kızımı görüyorum. Ben Erzurum'da yaşıyorum ama Tekirdağ'a gidiyorum. Gitmek zorundayım ona nasıl bakıyorlar bilmem lazım. Vicdana sığmayacak bir şey. Vicdansızlık bu, anne, dede ve ananeninde hataları var. Şişenin üzerinde folyo olur. Ama fotoğrafta görülüyor ki o folyo yok. Açık olduğu çok belli. Bilirkişi bunu inceleyecek." açıklamaların bulundu.

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