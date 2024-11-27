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3 yaşındaki kız şüpheli şekilde ölmüştü!

3 yaşındaki kız şüpheli şekilde ölmüştü! "Olaydan bir ay önce kadar çocuğun yüzünde yine morluklar vardı" | Video

27.11.2024 | 15:06

Ankara'da yataktan düştüğü iddia edilerek hastaneye götürülen 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Çocuğun vücudunda darp izlerine rastlanılması sonucu gözaltına alınan annesi tutuklanırken, ailenin komşusu: “Olaydan bir ay önceye kadar çocuğun yüzünde yine morluklar vardı. Annesine sorduğumda, ‘Sürekli düşüyor' dedi.” diye konuştu.

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Olay, 19 Kasım sabahı Ayaş ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, N.S., 3 yaşındaki kızı E.İ.S.'nin yataktan düşüp yaralandığını belirterek komşularından yardım istedi ve uzman çavuş eşi Ö.S.'ye haber verdi. Babası tarafından evlerinin yakınında yer alan hastaneye götürülen E.İ.S., ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye nakledildi. Götürüldüğü hastanede iki gün müşahedede tutulan minik kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki tetkiklerde E.İ.S.'nin vücudunda darp izleri ve kırıklar tespit edildi. Yapılan ön otopsinin ardından küçük kızın öldürülmüş olma şüphesi nedeniyle annesi gözaltına alındı. İfadesinde, "Evde oynarken yataktan düştü sonra bilinç kaybı oldu" diyen N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. E.İ.S.'nin cenazesi Polatlı'da toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

"OLAYDAN BİR AY ÖNCE KADAR ÇOCUĞUN YÜZÜNDE YİNE MORLUKLAR VARDI"
Olayla ilgili konuşan komşulardan Kurban Ertuğrul: "Ara sıra konuştuğumuz komşularımızdı. Anneleri çocuklarına çok düşkündü. Böyle bir şey olduğuna inanamadık. Çocuğun düştüğünü duyduk. Düşmeyle nasıl bu kadar darbe oluşmuş vücudunda anlamadık. Olaydan bir ay önce kadar da zaten çocuğun yüzünde yine morluklar vardı. Annesine sorduğumda, 'Sürekli düşüyor' dedi. Ardından da bu olay oldu. 'Çocuğum düştü, yetişin' diyerek komşulardan yardım istemiş. Eşiyle birlikte hastaneye götürmüşler çocuğu. Beyin kanaması geçirmiş. Daha sonra da öldüğünü duyduk. Çocukta darp izlerine rastlanmış. O yüzden de anneyi tutuklamışlar. Komşumuzun daha önce çocuklarına şiddet uyguladığına şahit olmadık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.

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