Video Yaşam 3 yaşındaki kızını öldüren anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi! | Video
3 yaşındaki kızını öldüren anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi! | Video

3 yaşındaki kızını öldüren anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi! | Video

19.07.2023 | 10:52

KONYA'nın Sarayönü ilçesinde kızı Sema Nur Kocabıyık'ı (3) boğazından bıçaklayarak öldüren, ardından da kendi boğazını bıçakla kesip yaralayan Sevda Kocabıyık?ın (35), hakkında hazırlanan iddianamede 'altsoydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

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Olay, 25 Mart'ta Sarayönü ilçesi Karabıyık Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Sevda Kocabıyık, önce kızı Sema Nur'un, ardından da kendi boğazını bıçakla kesti. Sema Nur hayatını kaybederken, yaralanan anne ise Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda Kocabıyık, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi. Kocabıyık, burada yapılan tetkikler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocabıyık hakkında iddianame hazırlandı. Kocabıyık'ın iddianamede yer alan ifadesinde ocak ayından bu yana yoğun psikolojik tedavi gördüğünü, zaman zaman 'eşini öldür, intihar et' sesleri duyduğunu söyledi. Olay günü ise eşiyle kahve içtikten sonra mutfağa gittiğini, orada ne yaptığını hatırlamadığını, sadece bıçağı mutfaktan aldığını hatırladığını, kızının boğazını kestiğini hatırlamadığını, kendine geldiğinde kızı Sema'nın kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü, olayı neden yaptığını bilmediği için pişman olduğunu söylediğine yer verildi.

BIÇAĞI YASTIĞIN ALTINA SAKLAMIŞ
Ayrıca iddianamede Sevda Kocabıyık'ın kızını öldürüp, kendisini yaraladıktan sonra bıçağı, kızı Sema'nın yastığının altına sakladığı belirtildi. Sevda Kocabıyık da ifadesinde bıçağı, korkuyla yastığın altına koyduğunu söyledi.

HASTANEDEN, AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU
İddianamede Kayseri Şehir Hastanesi'nden gönderilen raporunda Kocabıyık'ın, üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılama, bu suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğunun belirtildiği anlatıldı. Kocabıyık hakkında 'altsoydan kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi. İddianame, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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