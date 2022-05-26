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OTOMATİK OYNAT
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3 yavru kedi duvara delik açılarak kurtarıldı | Video 26.05.2022 | 01:01
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Alanya’da otomobil üzerinde tehlikeli yolculuk | Video 25.05.2022 | 20:40
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Okulda yangın paniği | Video 25.05.2022 | 20:30
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Elazığ'da sahte para operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı | Video 25.05.2022 | 16:44
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İstanbul'da suç örgütlerine operasyon! 7 gözaltı | Video 25.05.2022 | 16:09
01:14
ATM’de suçüstü! Kartları kopyalarken yakalandılar | Video 25.05.2022 | 16:09
03:29
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti | Video 25.05.2022 | 15:35
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Beyazıt'taki çatışmadan yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 25.05.2022 | 15:10
04:07
Yağmurdan korunmak için girdikleri aracın altında böyle ezildiler | Video 25.05.2022 | 12:03
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Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 2 kişi yakalandı | Video 25.05.2022 | 12:06
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Sahte rapor çetesi operasyonunda 11 kişi tutuklandı | Video 25.05.2022 | 12:05
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İstanbul Havalimanı’nda kilolarca kokain yakalandı | Video 25.05.2022 | 12:03
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Beylikdüzü'nde kadın sürücü, cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi | Video 25.05.2022 | 10:02
02:12
Bursa’da dehşet! Tartıştığı kadını öldürdü ardından intihar etti | Video 25.05.2022 | 08:42
3 yavru kedi duvara delik açılarak kurtarıldı