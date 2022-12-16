Video Yaşam 3 yıl önce bulunan kemiklerin Bayram Tosun’a ait olduğu kesinleşti | Video
3 yıl önce bulunan kemiklerin Bayram Tosun’a ait olduğu kesinleşti | Video

3 yıl önce bulunan kemiklerin Bayram Tosun’a ait olduğu kesinleşti | Video

16.12.2022 | 09:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

3 yıl önce bulunan kemiklerin Bayram Tosun’a ait olduğu kesinleşti | Video 08:18
3 yıl önce bulunan kemiklerin Bayram Tosun’a ait olduğu kesinleşti | Video 16.12.2022 | 09:43
Sancaktepe’de tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 00:52
Sancaktepe'de tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 16.12.2022 | 09:45
Mersin’de 3 ayaklı civciv şaşkınlığı | Video 02:50
Mersin'de 3 ayaklı civciv şaşkınlığı | Video 16.12.2022 | 09:51
Turistik Saadet Zinciri operasyonuna 8 tutuklama | Video 01:11
Turistik Saadet Zinciri operasyonuna 8 tutuklama | Video 16.12.2022 | 09:39
Otobüs duraklarında yankesicilik yapan şahıs kamerada | Video 00:16
Otobüs duraklarında yankesicilik yapan şahıs kamerada | Video 16.12.2022 | 09:21
Bahçeli’den İmamoğlu’nun hakaret davasına ilk yorum: Operasyonun hedefi Kılıçdaroğlu | Video 02:37
Bahçeli'den İmamoğlu'nun hakaret davasına ilk yorum: Operasyonun hedefi Kılıçdaroğlu | Video 15.12.2022 | 19:32
Hasta çocuğun karnından telefon şarj kablosu çıktı | Video 03:01
Hasta çocuğun karnından telefon şarj kablosu çıktı | Video 15.12.2022 | 16:46
20 kişinin yaralandığı trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:51
20 kişinin yaralandığı trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.12.2022 | 16:31
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobilin üstüne çıkıp benzin döktü, itfaiyeci sayesinde yakalandı | Video 05:23
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobilin üstüne çıkıp benzin döktü, itfaiyeci sayesinde yakalandı | Video 15.12.2022 | 15:51
Mersin’de film gibi olay! Kamyon tek hamleyle köyün tabelasını böyle değiştirdi | Video 00:39
Mersin'de film gibi olay! Kamyon tek hamleyle köyün tabelasını böyle değiştirdi | Video 15.12.2022 | 15:49
Ankara’da aslan paniği! Hayvanat Bahçesi’nden kaçtı, caddelerde dolaştı | Video 06:40
Ankara'da aslan paniği! Hayvanat Bahçesi'nden kaçtı, caddelerde dolaştı | Video 15.12.2022 | 15:31
Kartal’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet binaya çarptı: 2 yaralı | Video 03:24
Kartal’da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği kamyonet binaya çarptı: 2 yaralı | Video 15.12.2022 | 14:52
Karaman’da fuhuş şebekesine operasyon: 7 gözaltı | Video 02:24
Karaman'da fuhuş şebekesine operasyon: 7 gözaltı | Video 15.12.2022 | 14:36
SON DAKİKA! 6 yaşında gelin davasında flaş gelişme! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı | Video 01:38
SON DAKİKA! 6 yaşında gelin davasında flaş gelişme! Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı | Video 15.12.2022 | 14:20
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savruldu | Video 01:40
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savruldu | Video 15.12.2022 | 13:33
Kayınpederine arabayla çarpıp ateş ederek öldüren damat hakim karşısına çıktı | Video 01:13
Kayınpederine arabayla çarpıp ateş ederek öldüren damat hakim karşısına çıktı | Video 15.12.2022 | 12:27
Sular çekilince tarihi köprü gün yüzüne çıktı | Video 03:58
Sular çekilince tarihi köprü gün yüzüne çıktı | Video 15.12.2022 | 13:24
Şehri saran kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi | Video 01:38
Şehri saran kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi | Video 15.12.2022 | 13:07
Karadeniz’de hamsi bereketi: Balıkçılar tonlarca hamsiyle döndü | Video 02:48
Karadeniz'de hamsi bereketi: Balıkçılar tonlarca hamsiyle döndü | Video 15.12.2022 | 13:09
Şanlıurfa’da 25 kişilik ekiple telefon dolandırıcılarına baskın | Video 01:15
Şanlıurfa’da 25 kişilik ekiple telefon dolandırıcılarına baskın | Video 15.12.2022 | 13:03

Denizli’den 13 yıl önce inşaatlarda çalışmak üzere gittiği Muğla’da ortadan kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Bayram Tosun olayın yeni bir gelişme yaşandı. Tosun'un koybolduğu bölgede 3 yıl önce bulunduktan sonra kimsesizler mezarlığına gömülen kemiklerin, oğul Aşkın Tosun’dan alınan DNA örnekleriyle uyuştuğu belirlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Denizli'den Muğla'nın Menteşe ilçesine inşaatlarda çalışmak için gelen ve 2009 yılında ortadan kaybolan Bayram Tosun'un eşi İmran Tosun ve oğlu Aşkın Tosun, Denizli Cumhuriyet Savcılığına müracaat ederek dosyanın tekrar açılmasını istedi. Ağustos ayında Bayram Tosun'un Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde çalıştığı inşaatlarda hassas burunlu köpekler ile arama çalışması yapıldı. Özel bir televizyon kanalında cinayeti itiraf eden Keziban Turhan, eşi Veysel Turhan ve Keziban Turhan'ın kardeşi Kemal Biçe gözaltına alındı. Keziban Turhan ve kardeşi, Bayram Tosun'u öldürdükten sonra attıkları Muğla'nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesi Hasankuyusu mevkiindeki dere yatağında yer gösterdi. Dere içinde bir sonuca ulaşılamadı.
Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından 2018-2019 yılında Bayram Tosun'un gömüldüğü öne sürülen noktada insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulunduğu, bulunan kemiklerin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü iddia edildi. 3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler, DNA testi yapılmak üzere adli tıpa götürüldü. Bayram Tosun'un oğlu Aşkın Tosun'dan örnekler alan ekipler, DNA'nın eşleştiğini ve kemiklerin Bayram Tosun'a ait olduğunu belirledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA