Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:18
3 yıl önce bulunan kemiklerin Bayram Tosun’a ait olduğu kesinleşti | Video 16.12.2022 | 09:43
00:52
Sancaktepe'de tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 16.12.2022 | 09:45
02:50
Mersin'de 3 ayaklı civciv şaşkınlığı | Video 16.12.2022 | 09:51
01:11
Turistik Saadet Zinciri operasyonuna 8 tutuklama | Video 16.12.2022 | 09:39
00:16
Otobüs duraklarında yankesicilik yapan şahıs kamerada | Video 16.12.2022 | 09:21
02:37
03:01
Hasta çocuğun karnından telefon şarj kablosu çıktı | Video 15.12.2022 | 16:46
00:51
05:23
00:39
06:40
03:24
02:24
Karaman'da fuhuş şebekesine operasyon: 7 gözaltı | Video 15.12.2022 | 14:36
01:38
01:40
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yola savruldu | Video 15.12.2022 | 13:33
01:13
03:58
Sular çekilince tarihi köprü gün yüzüne çıktı | Video 15.12.2022 | 13:24
01:38
Şehri saran kötü koku, AFAD ekiplerini harekete geçirdi | Video 15.12.2022 | 13:07
02:48
Karadeniz'de hamsi bereketi: Balıkçılar tonlarca hamsiyle döndü | Video 15.12.2022 | 13:09
01:15
Şanlıurfa’da 25 kişilik ekiple telefon dolandırıcılarına baskın | Video 15.12.2022 | 13:03
Denizli’den 13 yıl önce inşaatlarda çalışmak üzere gittiği Muğla’da ortadan kaybolan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Bayram Tosun olayın yeni bir gelişme yaşandı. Tosun'un koybolduğu bölgede 3 yıl önce bulunduktan sonra kimsesizler mezarlığına gömülen kemiklerin, oğul Aşkın Tosun’dan alınan DNA örnekleriyle uyuştuğu belirlendi.
Bölgede yaşayan bir vatandaş tarafından 2018-2019 yılında Bayram Tosun'un gömüldüğü öne sürülen noktada insan kafatası, kemikler ve ayakkabı bulunduğu, bulunan kemiklerin kimsesizler mezarlığına gömüldüğü iddia edildi. 3 yıl önce kimsesizler mezarlığına gömülen kemikler, DNA testi yapılmak üzere adli tıpa götürüldü. Bayram Tosun'un oğlu Aşkın Tosun'dan örnekler alan ekipler, DNA'nın eşleştiğini ve kemiklerin Bayram Tosun'a ait olduğunu belirledi.