30 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 41 gözaltı | Video 21.07.2023 | 10:39 Hatay’da polis ekipleri tarafından 9 ilçede 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 5'i aranan 41 şahıs yakalandı. Operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, ,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.Yapılan çalışmalarda 9 ilçede 30 farklı adres tespit edilerek eş zamanlı operasyon düzenlendi. Torbacılara yönelik 30 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonda 14 adet ruhsatsız tabanca, 66 adet fişek, 5 adet av tüfeği, 41 adet kartuş, 3 adet çalıntı motosiklet, Suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 305 TL, 232,07 gram metamfetamin, 178,64 gram esrar, 118 kök hint keneviri, 28 adet captagon, 14,1 gram sentetik kannabinoid, 20 adet sentetik ecza hap, çeşitli miktarlarda kokain, eroin ile 15 adet pipe, 2 adet bong tabir edilen içme aparatı, 3 adet hassas terazi, 115 gram aseton, 3 adet kesici alet ele geçirildi.Uyuşturucu madde ile ilgili operasyonlarda 5'i çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.