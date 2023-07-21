30 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 41 gözaltı | Video
Hatay’da polis ekipleri tarafından 9 ilçede 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 5'i aranan 41 şahıs yakalandı. Operasyonda, çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ile ilgili operasyonlarda 5'i çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.
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