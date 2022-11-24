Video Yaşam 30 kez kaçtı, 4 çocuk yaptı! Müge Anlı, Melike Balaman'ı buldu | Video
30 kez kaçtı, 4 çocuk yaptı! Müge Anlı, Melike Balaman'ı buldu | Video

30 kez kaçtı, 4 çocuk yaptı! Müge Anlı, Melike Balaman'ı buldu | Video

24.11.2022 | 13:54

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137 gündür kayıp olan 4 çocuk annesi 24 yaşındaki Melike Balaman bulundu. Canlı yayına gelerek gözyaşlarına boğulan Melike Balaman annesine sarılmadı ve onu affetmeyeceğini söyledi.

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