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OTOMATİK OYNAT
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Müşteri gibi geldi, 15 bin TL değerinde telefon çaldı | Video 25.04.2022 | 13:14
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30 kişinin kız kavgası kamerada | Video 25.04.2022 | 12:34
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Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı | Video 25.04.2022 | 12:33
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İstanbul’da iş adamının villasına silahlı saldırı kamerada | Video 25.04.2022 | 12:26
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Van’da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi | Video 25.04.2022 | 12:17
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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı | Video 25.04.2022 | 12:02
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Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı | Video 25.04.2022 | 12:03
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Mersin'de caminin ses sistemini çalan zanlı kameralara yakalandı | Video 25.04.2022 | 11:25
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İzmit'te maskeli oyuncak bebek, ekipleri harekete geçirdi | Video 25.04.2022 | 11:24
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Nisan 2022 Pazartesi atv izle! | Video 25.04.2022 | 11:29
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Gaziantep'te araçtaki 28 kilo esrara 1 gözaltı | Video 25.04.2022 | 11:13
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Rize’de yola atlayan motor sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu | Video 25.04.2022 | 11:14
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Trafikte yol verme tartışması kameralarda | Video 25.04.2022 | 11:14
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Sitede kavga polisi darbedip silahını aldılar | Video 25.04.2022 | 10:57
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kız meselesinden çıkan kavgada 30 kişi birbirine girerken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.