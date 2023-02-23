30 kişinin öldüğü Hasoğlu İnşaat davasında 4 kişi tutuklandı | Video

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremde çöken ve 30 kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu İnşaat binasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.