Video Yaşam 30 metreden göz göre göre birbirlerine girdiler, kendileri bile inanamadılar | Video
30 metreden göz göre göre birbirlerine girdiler, kendileri bile inanamadılar | Video

30 metreden göz göre göre birbirlerine girdiler, kendileri bile inanamadılar | Video

24.10.2021 | 13:04

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Antalya’da motosiklet ile martı olarak tabir edilen scooter kafa kafaya çarpıştı izleyenler gülmekten kendi alamadı.

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Kaza, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yolda ters istikametten gelen motosiklet sürücüsü ile üzerinde 3 kişinin bulunduğu scooter isimli aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Motosiklet sürücüsünün yere yavaşça düşmesi ve scooter üzerindekilerin şaşkınlığı etraftaki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde karşısında motosikleti gören scooter ne yapacağını bilemedi ve motosikletin üzerine doğru gitti. Karşılıklı kararsızlığın neden olduğu kazada taraflar yaralanmazken kafa kafaya çarpışan araçlar ortaya komik görüntüler çıkmasına sebep oldu. Görüntüleri izleyenler ise gülmekten kendini alamadı.

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