Video Yaşam 30 milyar TL dolandıran şebekeden 74'ü tutuklandı | Video
30 milyar TL dolandıran şebekeden 74'ü tutuklandı | Video

30 milyar TL dolandıran şebekeden 74'ü tutuklandı | Video

03.03.2024 | 11:06

Adana merkezli 20 ilde yapılan “Sibergöz-23” operasyonunda dolandırıcılık yaparak 30 milyar TL kazandığı öne sürülen 146 şüpheliden 74'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, mobil uygulamalarda yüksek kazanç vadederek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şebeke takibe alındı. Teknik ve fizik takip sonucunda şebeke tamamen deşifre edildi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğüne Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, Adana merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak "Sibergöz-23" operasyonunu yaptı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 146 şüpheli yakalandı. Şüpheliler daha sonra Adana'ya getirildi.

"300 MİLYON TL TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL VARLIĞINA EL KONULDU"
Operasyonda söz konusu şüphelilerin evleri didik didik arandı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı av tüfeği, 35 kripto varlık madenciliği cihazı, 2 milyon 586 bin lira ile çok miktarda altın ve döviz ele geçirildi. Şüphelilerin 300 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına ise el konuldu.

"30 MİLYAR TL DOLANDIRLAR"
Söz konusu şüphelilerin insanları dolandırılarak elde ettikleri paraları izini kaybettirmek için kripto paraya çevirdiği belirlendi. Şüphelerin banka hesaplarında ise 30 milyar TL hacminde işlem yapıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 74'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 58 kişi adli kontrol şartıyla 14 kişide savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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