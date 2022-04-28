30 suç kayıtlı hırsız tutuklandı | Video

İstanbul Üsküdar’da ikamet eden mağdur H.K. isimli şahsın evine giren 2 hırsız ellerini kollarını sallayarak binadan içeri girdi. Olay yerinden koşarak uzaklaşan şüphelilerin kaçış anları kameralara yansırken olaydan bir gün sonra şüphelilerden biri Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Üsküdar'da üzerlerinde kapüşonlarıyla bir eve girdikleri görülen 2 şüpheli şahıs kameralara takıldı. Ellerini kollarını sallayarak içeri giren hırsızlar kapıyı kolayca açtıktan sonra içeriden birkaç eşya çalıp hızla kaçmaya başladı. Kameralardan kimliği tespit edilen bir şüpheli şahıs Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmada yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu ilçesinde yakalanan şüpheli şahıs Nurhan K. (20) emniyetteki sorgulamasında 30 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Nurhan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.