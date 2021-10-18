Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:35
Beyoğlu'nda otomobil takla attı, trafik yoğunluğu oluştu 18.10.2021 | 09:20
02:15
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video 18.10.2021 | 09:20
02:46
Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı 18.10.2021 | 09:18
03:45
30 yıllık saz üreticisi ama yaptığı sazları çalamıyor 18.10.2021 | 09:20
02:06
Avcılar’da bir apartman dairesinin balkonu çöktü, bina tahliye edildi 18.10.2021 | 09:18
01:20
00:22
Van’da 8’i yabancı 18 organizatör yakalandı 18.10.2021 | 09:18
00:12
00:25
Kop Dağı'nda alev alev yanan cip kamerada 18.10.2021 | 09:11
00:59
00:13
Sena Altan'a doğum günü sürprizi 18.10.2021 | 07:11
00:15
Sena Altan’ın son görüntüleri ortaya çıktı 18.10.2021 | 07:07
02:03
00:40
Gönen'de 2 gündür kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu 17.10.2021 | 17:00
03:35
En çok vaka artışı Karadeniz'de; bölge için ek tedbir önerisi 17.10.2021 | 16:45
01:57
Kazada ölen kızının başından ayrılmadı 17.10.2021 | 16:33
02:08
Yük vagonu şahlandı, üst geçide saplandı 17.10.2021 | 16:28
04:15
Kayınbiraderini bıçakladı, linçten polis kurtardı | Video 17.10.2021 | 16:19
02:56
Kuryeyi bacağından vurdu, 'tetikçi' iddiasında bulundu 17.10.2021 | 15:59
Aşıklar diyarı Sivas'ın kent merkezindeki atölyesinde saz üreten 51 yaşındaki İsa Demirkoparan, baba mesleği olan saz üretimini, ailesi ile birlikte yaşatmaya devam ediyor.