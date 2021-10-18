Video Yaşam 30 yıllık saz üreticisi ama yaptığı sazları çalamıyor
30 yıllık saz üreticisi ama yaptığı sazları çalamıyor

30 yıllık saz üreticisi ama yaptığı sazları çalamıyor

18.10.2021 | 09:20

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Aşıklar diyarı Sivas'ın kent merkezindeki atölyesinde saz üreten 51 yaşındaki İsa Demirkoparan, baba mesleği olan saz üretimini, ailesi ile birlikte yaşatmaya devam ediyor.

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