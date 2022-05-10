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OTOMATİK OYNAT
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300 bin liralık tekstil malzemesini çalan hırsızlar yakalandı | Video 10.05.2022 | 15:06
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6 aylık hamile Demet Evgar'dan ilginç paylaşım! Karnına kına yaktı | Video 10.05.2022 | 14:53
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Manisa'da palet fabrikasında yangın | Video 10.05.2022 | 09:16
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Ankara polisinden “Kurular” operasyonu | Video 10.05.2022 | 12:47
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atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle: 10 Mayıs 2022 Salı atv izle! | Video 10.05.2022 | 12:26
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İstanbul'da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu | Video 10.05.2022 | 11:23
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DEAŞ’a para transferi yapan 3 şüpheli yakalandı | Video 10.05.2022 | 11:07
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Adana'da sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı! O anlar kamerada | Video 10.05.2022 | 09:51
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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı | Video 10.05.2022 | 09:32
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Diyarbakır’da sahte temizlik ürünü operasyonu | Video 10.05.2022 | 09:14
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Osmaniye’de zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video 10.05.2022 | 09:07
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İstanbul’da bir iş yerinden 300 bin lira değerinde tekstil malzemesi çalan iki kişi; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından çok kısa sürede yakalandı.