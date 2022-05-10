Video Yaşam 300 bin liralık tekstil malzemesini çalan hırsızlar yakalandı | Video
300 bin liralık tekstil malzemesini çalan hırsızlar yakalandı | Video

300 bin liralık tekstil malzemesini çalan hırsızlar yakalandı | Video

10.05.2022 | 15:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

300 bin liralık tekstil malzemesini çalan hırsızlar yakalandı | Video 00:19
300 bin liralık tekstil malzemesini çalan hırsızlar yakalandı | Video 10.05.2022 | 15:06
6 aylık hamile Demet Evgar’dan ilginç paylaşım! Karnına kına yaktı | Video 00:18
6 aylık hamile Demet Evgar'dan ilginç paylaşım! Karnına kına yaktı | Video 10.05.2022 | 14:53
Manisa’da palet fabrikasında yangın | Video 03:00
Manisa'da palet fabrikasında yangın | Video 10.05.2022 | 09:16
Ankara polisinden “Kurular” operasyonu | Video 00:45
Ankara polisinden “Kurular” operasyonu | Video 10.05.2022 | 12:47
atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle: 10 Mayıs 2022 Salı atv izle! | Video 13:46
atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle: 10 Mayıs 2022 Salı atv izle! | Video 10.05.2022 | 12:26
İstanbul’da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu | Video 01:07
İstanbul'da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu | Video 10.05.2022 | 11:23
DEAŞ’a para transferi yapan 3 şüpheli yakalandı | Video 00:47
DEAŞ’a para transferi yapan 3 şüpheli yakalandı | Video 10.05.2022 | 11:07
Algoritmayla öğrenci alan FETÖ’cü komisyon üyelerine operasyon: 28 gözaltı | Video 00:05
Algoritmayla öğrenci alan FETÖ’cü komisyon üyelerine operasyon: 28 gözaltı | Video 10.05.2022 | 11:05
Banka takipli organize hırsızlık! Biri oyaladı diğerleri sinyal kesti | Video 01:01
Banka takipli organize hırsızlık! Biri oyaladı diğerleri sinyal kesti | Video 10.05.2022 | 10:35
Beyoğlu’nda korkunç cinayet kamerada... Öldüresiye dövülüp kalbinden bıçaklandı! | Video 01:45
Beyoğlu'nda korkunç cinayet kamerada... Öldüresiye dövülüp kalbinden bıçaklandı! | Video 10.05.2022 | 10:10
Adana’da sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı! O anlar kamerada | Video 00:43
Adana'da sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı! O anlar kamerada | Video 10.05.2022 | 09:51
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 03:29
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 10.05.2022 | 09:20
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı | Video 02:10
Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı | Video 10.05.2022 | 09:32
Şanlıurfa’da vicdanları sızlatan olay: Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti | Video 02:01
Şanlıurfa'da vicdanları sızlatan olay: Sokakta doğurduğu bebeğini poşete koyup terk etti | Video 10.05.2022 | 09:36
Diyarbakır’da sahte temizlik ürünü operasyonu | Video 00:45
Diyarbakır’da sahte temizlik ürünü operasyonu | Video 10.05.2022 | 09:14
Osmaniye’de zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video 03:49
Osmaniye’de zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video 10.05.2022 | 09:07
Yumurta pişirirken kendini yakan kadının oğlu korku dolu anları anlattı: Her tarafından ateş fışkırıyordu! | Video 01:11
Yumurta pişirirken kendini yakan kadının oğlu korku dolu anları anlattı: "Her tarafından ateş fışkırıyordu!" | Video 10.05.2022 | 08:58
Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile bugün nişanlandı | Video 00:07
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile bugün nişanlandı | Video 09.05.2022 | 19:04
Anneler gününde kanser hastası kayınvalidesini öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada | Video 04:57
Anneler gününde kanser hastası kayınvalidesini öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada | Video 09.05.2022 | 17:02
Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:51
Yol kenarında bekleyen tıra çarptı, araç tanınmaz hale döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 09.05.2022 | 16:53

İstanbul’da bir iş yerinden 300 bin lira değerinde tekstil malzemesi çalan iki kişi; Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından çok kısa sürede yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, önceki gece saat 00.00 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 300 bin lira değerinde tekstil malzemesinin çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İki kişinin, söz konusu iş yerinin merdiven boşluğunda bulunan tekstil malzemeleri ile dolu iki çuvalı çalarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Çok kısa süre içerisinde kimlikleri belirlenen yabancı uyruklu İ.E. ve F.D. yakalanarak gözaltına alındı. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen İ.E. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. F.D. ise serbest bırakıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA