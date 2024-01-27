300 milyon TL transfer yapan bahis çetesi çökertildi: 10 tutuklama | Video
Mersin polisinin 300 milyon TL'lik transfer gerçekleştiren yasadışı bahis operasyonuna yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda gece görüşlü dron kullanan polis, baskın yapılan bir adresten cep telefonunun dışarı atılmasını da saniye saniye kaydetti.
Gözaltına alınıp emniyete götürülen 15 şüpheli ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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