Video Yaşam 300 milyon TL transfer yapan bahis çetesi çökertildi: 10 tutuklama | Video
300 milyon TL transfer yapan bahis çetesi çökertildi: 10 tutuklama | Video

300 milyon TL transfer yapan bahis çetesi çökertildi: 10 tutuklama | Video

27.01.2024 | 09:30

Mersin polisinin 300 milyon TL'lik transfer gerçekleştiren yasadışı bahis operasyonuna yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda gece görüşlü dron kullanan polis, baskın yapılan bir adresten cep telefonunun dışarı atılmasını da saniye saniye kaydetti.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı bahis sitesi yöneten ve oynatan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin gerçekleştirdiği planlı teknik takipli çalışma çerçevesinde 300 milyon TL transferi yapan, 15 şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine savcılık koordinesinde polis 17 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Operasyonda gece görüşlü dron kullanan polis, baskın yapılan bir adresten cep telefonunun dışarı atılmasını da kaydetti.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen 15 şüpheli ifadeleri alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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