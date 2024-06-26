Video Yaşam 31 ilde düzenlenen yasa dışı bahis çetesi operasyonunda 275 şüpheliye gözaltı | Video
31 ilde düzenlenen yasa dışı bahis çetesi operasyonunda 275 şüpheliye gözaltı | Video

31 ilde düzenlenen yasa dışı bahis çetesi operasyonunda 275 şüpheliye gözaltı | Video

26.06.2024 | 12:37

Adana ve Edirne merkezli 31 ilde icra edilen, ‘Sibergöz-46’ operasyonları çerçevesinde, yasadışı yöntemlerle kurdukları internet sitelerinde kaçak bahis oynattığı tespit edilen şebekeye yönelik 275 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 7 milyar 40 milyon lira işlem yapıldığı öğrenildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde; Adana ve Edirne merkezli Bursa, İstanbul, Hatay, Muğla, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Manisa, Ankara, Eskişehir, Denizli, Mardin, Samsun, Yalova, Sakarya, Konya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Yozgat, Diyarbakır, Aydın, Bartın, Bitlis, Erzincan, Gaziantep, Kütahya, Rize, Nevşehir'de gerçekleştirilen 'Sibergöz-46' operasyonlarında; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Bursa, İstanbul, Hatay, Muğla, Antalya, İzmir, Şanlıurfa, Manisa, Ankara, Eskişehir, Denizli, Mardin, Samsun, Yalova, Sakarya, Konya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Mersin, Yozgat, Diyarbakır, Aydın, Bartın, Bitlis, Erzincan, Gaziantep, Kütahya, Rize, Nevşehir'de '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.

BİRÇOK İŞYERİ VE ARSAYA EL KONULDU
Operasyonla ilgili diğer bilgilere de paylaşımında yer veren Bakan Yerlikaya, "Şüphelilerin, yurt dışında kurulan yasa dışı bahis ofisleri aracılığıyla 5 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları, banka, kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hesap hareketleri incelendiğinde 7 milyar lira (450 Milyon Dolar) işlem hacminin bulunduğu, suçtan elde edilen gelirin kripto varlık hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla yurt dışına çıkartarak akladıkları tespit edilen 242 şüpheli yakalandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; '7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda; yasa dışı bahis oynatan ve banka hesaplarında yasa dışı bahis ile bağlantılı yaklaşık 40 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 33 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok miktarda döviz, Türk Lirası ile çok sayıda dijital materyale, banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu. Ayrıca suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerin aklanması sonucu elde edilen toplam 555 Milyon 750 bin lira değerinde 81 otomobil, 19 işyeri ve 4 arsaya el konuldu" ifadeleri yer aldı.

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