Video Yaşam 313 milyon TL değerindeki 1 ton uyuşturucu hap böyle sergilendi | Video

313 milyon TL değerindeki 1 ton uyuşturucu hap böyle sergilendi | Video

313 milyon TL değerindeki 1 ton uyuşturucu hap böyle sergilendi | Video
17.05.2021 | 11:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

313 milyon TL değerindeki 1 ton uyuşturucu hap böyle sergilendi | Video 02:07
313 milyon TL değerindeki 1 ton uyuşturucu hap böyle sergilendi | Video 17.05.2021 | 11:35
Müge Anlı'da Nezen Germiyen cinayeti itirafı olayında son dakika! Cezaevi arkadaşından Müge Anlı'da şok açıklamalar... 16:35
Müge Anlı'da Nezen Germiyen cinayeti itirafı olayında son dakika! Cezaevi arkadaşından Müge Anlı'da şok açıklamalar... 17.05.2021 | 11:45
Antalya'da kan donduran görüntü... İnsan kafatası! 01:49
Antalya'da kan donduran görüntü... İnsan kafatası! 17.05.2021 | 10:05
Taksi, nehir kenarındaki iki kişinin üzerine böyle düştü | Video 03:00
Taksi, nehir kenarındaki iki kişinin üzerine böyle düştü | Video 17.05.2021 | 10:32
Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı | Video 00:17
Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı | Video 17.05.2021 | 10:44
Pendik’te bıçaklı dehşet: 1 yaralı | Video 01:44
Pendik’te bıçaklı dehşet: 1 yaralı | Video 17.05.2021 | 10:32
Müge Anlı canlı yayın izle: 17 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da canlı yayında kayıp gençten annesine şok sözler 09:18
Müge Anlı canlı yayın izle: 17 Mayıs 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da canlı yayında kayıp gençten annesine şok sözler 17.05.2021 | 10:16
Park halindeki otomobilin teybini çalan hırsız kamerada | Video 01:37
Park halindeki otomobilin teybini çalan hırsız kamerada | Video 17.05.2021 | 10:05
Beyoğlu’nda silahlı kavga kamerada. Kafa atan şahsa kurşun yağdırdı | Video 02:44
Beyoğlu’nda silahlı kavga kamerada. Kafa atan şahsa kurşun yağdırdı | Video 17.05.2021 | 09:43
Lastik değiştirirken canından oluyordu. O anlar kamerada | Video 00:26
Lastik değiştirirken canından oluyordu. O anlar kamerada | Video 17.05.2021 | 09:43
Şampiyonluk kutlaması için havaya ateş açan maganda yakalandı | Video 00:38
Şampiyonluk kutlaması için havaya ateş açan maganda yakalandı | Video 17.05.2021 | 09:27
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 02:36
17 günlük tam kapanma sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu | Video 17.05.2021 | 08:44
Kırıkkale'de reklam tabelasında mahsur kalan yavru kedinin kurtarılma anı kamerada 01:00
Kırıkkale'de reklam tabelasında mahsur kalan yavru kedinin kurtarılma anı kamerada 17.05.2021 | 08:23
Polisi 90 kilometre peşine taktı, kovalamaca kazayla bitti 2 yaralı 02:49
Polisi 90 kilometre peşine taktı, kovalamaca kazayla bitti 2 yaralı 17.05.2021 | 08:24
SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de otomobil otobüs durağına girdi: 1 yaralı 02:04
SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de otomobil otobüs durağına girdi: 1 yaralı 17.05.2021 | 08:24
Adana'da annesini bıçaklayan şahıs yakalandı 02:00
Adana'da annesini bıçaklayan şahıs yakalandı 17.05.2021 | 08:24
Esenyurt'ta kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: Otomobil önce manava sonra restorana girdi | Video 03:37
Esenyurt'ta kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: Otomobil önce manava sonra restorana girdi | Video 17.05.2021 | 08:21
15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak için evi bastılar: 3 yaralı | Video 04:16
15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak için evi bastılar: 3 yaralı | Video 17.05.2021 | 08:05
İstanbul'da 17 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı | Video 02:11
İstanbul'da 17 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı | Video 17.05.2021 | 07:40
Bisikletli tacizci, kendisine tepki gösteren kişiyi bıçaklayarak kaçtı | Video 02:04
Bisikletli tacizci, kendisine tepki gösteren kişiyi bıçaklayarak kaçtı | Video 16.05.2021 | 14:05

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ele geçirilen 6 milyon 264 bin 259 adet "Captagon" cinsi uyuşturucu hap sergilendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limanı'na bina taşı olarak beyan edilen 17 konteynere narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine inceleme yapıldı. İncelemede taşlar tek tek kırıldı ve taşların içerisinde toplam 1 ton 72 kilo ağırlığında 6 milyon 264 bin 259 adet "Captagon" cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 313 milyon lira olduğu belirlendi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı 'Captagon' cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanına gelen 17 konteyner yükü 'bina taşı' beyan edilen eşyada 15-16 Mayıs tarihlerinde Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1072,6 kg (6 milyon 264 bin 259 adet) 'Captagon' cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL'dir. Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.
Ele geçirilen uyuşturucular Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü deposunda sergilendi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA