32 binden fazla ele geçirildi! Piyasa değeri 5 milyon lira… | Video 31.07.2023 | 11:50 İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık beş milyon lira olan 32 bin 18 sahte ilaç ve krem ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi'nde yedi adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Dört kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık beş milyon lira olan 32 bin 18 sahte ilaç ve krem, 21 şişe alkol, 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.