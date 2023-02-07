32 saat boyunca enkazda kalan Ömer, türkü söyleyerek moralini yüksek tutmuş | Video 07.02.2023 | 16:38 Hatay İskenderun'da 32 saat sonra enkazdan çıkarılan Ömer Borak (24) moralini türkü söyleyerek yükseltti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin ardından Hatay merkez ve ilçelerinde de yaşanan büyük yıkım ikinci gününde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. 5 katlı bir binanın enkazında arama yapan ekipler mahsur kalan Ömer Borak'a ulaştı. Türkü söyleyerek morelini yüksek tutan Ömer Borak, 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. 32 saat sonra enkazdan sağ kurtarılan Borak'ın 5 litre su içeceğini iddia ettiğini belirten GEA arama kurtarma ekip lideri Atakan Tamkan şunları söyledi," Bu enkazda biz yaklaşık 8 saatlik bir çalışma yaptık. Bur da 24 yaşındaki Ömer kardeşimizi 32 saat sonra enkaz altından canlı bir şekilde ulaştık. Sağlığı ve bilinci yerindeydi. Güvenli bir şekilde yavaş yavaş 8 saatlik bir çalışmayla Ömer'in yanına ulaştık. Biz kurtarma çalışmalarını yaparken türkü söylüyordu. Motivasyonu çok yerindeydi. Bu bizim depremle birlikte yaşama eğitimlerinde her zaman anlattığımız şeyler. Enkaz altındayken insan psikolojisini ne kadar güçlü tutarsa o kadar altın saatleri uzatma imkanı oluyor. Ömer'de türkü söyleyerek ve çıktığımda 5 litre su içeceğim gibi iddialarla 8 saat boyunca sohbet ederek oyaladık" dedi.