32 suç kaydı bulunan suç makinesi sahte kimlik basarken yakalandı | Video
Aksaray'da 32 ayrı suç kaydı bulunan ve 10 ayrı suçtan aranan suç makinesi sahte kimlik ve ehliyet gibi belgeleri basarken jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.
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