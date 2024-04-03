32 suçtan aranıyordu, turizm polisi yakaladı | Video

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi Sultanahmet Tramvay Durağı'nda şüphe üzerine Ş.A. isimli bir kişiyi durdurdu. 32 farklı "Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan arandığı ortaya çıkan Ş.A. gözaltına alındı.