Video Yaşam 32 yaşındaki sanayici esnafı müşterisinin aracında can verdi! | Video
32 yaşındaki sanayici esnafı müşterisinin aracında can verdi! | Video

32 yaşındaki sanayici esnafı müşterisinin aracında can verdi! | Video

25.07.2023 | 13:43

Afyonkarahisar’da kaportadaki rötuş işlemi için müşterisinin aracını götürürken pikabın çarpması sonucu kontrolden çıkarak oto tamirhane dükkanına giren aracı kullanan 32 yaşındaki sanayici esnafı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, dün kent merkezi 2. Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün isminin henüz belirlenemediği pikap yolda dönüş yapan Yunus Çınar (32) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç yan yatıp önce park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan Çınar kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Ölen Çınar'ın kaportacı esnafı olarak uzun yıllardır sanayide çalıştığı ve kazaya karışan aracın müşterisi tarafından Almanya'dan getirildiği belirtildi. Çınar'ın araca rötuş diye adlandırılan lokal boya yapmak için müşterisinden aldığı belirtildi.

Öte yandan, yaşanan kaza anı çevredeki işlerinin güvenlik kameralarına yansımıştı.

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