32 yaşındaki sanayici esnafı müşterisinin aracında can verdi! | Video
Afyonkarahisar’da kaportadaki rötuş işlemi için müşterisinin aracını götürürken pikabın çarpması sonucu kontrolden çıkarak oto tamirhane dükkanına giren aracı kullanan 32 yaşındaki sanayici esnafı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ölen Çınar'ın kaportacı esnafı olarak uzun yıllardır sanayide çalıştığı ve kazaya karışan aracın müşterisi tarafından Almanya'dan getirildiği belirtildi. Çınar'ın araca rötuş diye adlandırılan lokal boya yapmak için müşterisinden aldığı belirtildi.
Öte yandan, yaşanan kaza anı çevredeki işlerinin güvenlik kameralarına yansımıştı.
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