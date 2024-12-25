32 yıl hapis cezası bulunan şahıs, üzerinde 4,8 gram bonzai ile yakalandı | Video 25.12.2024 | 13:43 Bursa'da hakkında 32 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, üzerinde 4,8 gram bonzai ile yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı üzerinde şüpheli bir şahsı takibe aldı. Yapılan çalışmada, şüpheli Metin U. (33)'nun 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan arandığı tespit edildi. Yapılan üst aramasında, şüphelinin üzerinde 2 paket halinde toplam 4,8 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. İki ayrı paket halinde bulunan uyuşturucular, beyaz peçeteye ve beyaz kağıda sarılmış şekilde bulundu. Şüpheli Metin U. gözaltına alınarak adli işlemler için emniyete götürüldü.