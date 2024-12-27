32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı | Video
Bursa'da silahlı yağma suçuna karışıp 32 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, ekiplerin sıkı çalışması sonrası yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan arama yaklaşık 5 gram da uyuşturucu çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü, 'huzur' ve güven için suçlulara göz açtırmayacağının altını çizerken, çalışmaların ise süreceğini belirtti.
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