Video Yaşam 32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu | Video

32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu | Video

32 yıldır birbirini görmeyen kardeşleri filyasyon ekipleri buluşturdu | Video
29.04.2021 | 16:07

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Filyasyon ekipleri Covid-19 testi pozitif çıkan Filiz Varol’un temaslılarını bulmak için yaptıkları aramada genç kadının, 32 yıldır görmediği ağabeyini buldu. İki kardeş, genç kadının karantina süreci bittikten sonra İstanbul'da buluştu.

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Pandemiyle mücadelede büyük emek veren filyasyon ekipleri, temaslıları bulmak için çıktıkları yolda 32 yıldır birbirlerini görmeyen kardeşleri bir araya getirdi. Esenyurt'ta yaşayan görme engelli 35 yaşındaki Filiz Varol'un 28 Kasım'da Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, genç kadının yakınlarına ulaşmak için harekete geçti. Sistemde yapılan arama, Filiz Varol'a 32 yıldır görmediği ağabeyini getirdi. Anne ve babası 3 yaşındayken ayrılan ve yatılı okullarda kalan Filiz Varol, yıllar içinde yakınlarından ağabeyinin adını duydu ancak hiç görüşmedi. Ekiplerin telefonuyla kardeşinin Covid olduğunu öğrenen Niğde'de yaşayan ağabey Yaşar Varol, karantina süreci sonrası yaşadığı Niğde'den İstanbul'a gelerek kardeşiyle hasret giderdi. 32 yıl sonra bir araya gelen kardeşler sevinç yaşarken, Filiz Varol ağabeyine yıllarca kendisiyle iletişim kurmadığı için kırgın olduğunu belirtti. Filiz Varol, SABİM(Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi)'e "Filyasyon ekibi sayesinde ağabeyimi ve yeğenlerimi buldum" diyerek teşekkür mektubu yazdı.

"COVİD OLMASAYDIK HALA GÖRÜŞEMEYECEKTİK"
Yıllar sonra ağabeyi ile bir araya gelen Filiz Varol, "Covid testi verdik, pozitif çıkıyor filyasyon ekibi bana ulaşamayınca nüfus kayıt taramasından ağabeyimi buluyor. Görüştük ilk görüşmemizde ben çok şaşırdım, ağlamaktan konuşamadım. Beni hiç arayıp sormamış, bunca yıl görüşmemişiz. Covid'imiz bittikten sonra geldi bizim eve tanıştık, birkaç gün bizde kaldı. İşin açıkçası kırgınım ona, beni yıllarca niye arayıp sormamış? Biz Covid olmasaydık hala görüşemeyecektik, onunla ilgili bir bilgimiz olmayacaktı. Benim ondan şu şekilde haberim oluyordu, konuşmalarda senin bir ağabeyin var diye geçiyordu. Aynı evde kalmamışız küçükken çünkü onlar köyde başka bir evde kalıyormuş. Babamız bir annemiz ayrı, çok farklı bir duyguymuş. Nasıl bir arkadaş merhaba, nasılsın iyi misin diye konuşur ya bizde o şekildeyiz. Filyasyon ekiplerine sonsuz şekilde teşekkür ediyorum. Onlar bu bilgiyi vermeselerdi ben hala ağabeyime ulaşamayacaktım, Niğde Bor'da yaşıyormuş, 32 yıldır kendisiyle görüşmüyordum" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEYE VESİLE OLDUĞUMUZ İÇİN ÇOK MUTLU HİSSETTİK"
Kardeşleri buluşturdukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Esenyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oktay Dokuz, " Filyasyon ekiplerimiz Filiz Hanım'ın pozitif bilgisi sisteme düşünce Filiz Hanım'ın yakınları sekmesine bakıyorlar. Orada ağabeylerinin olduğunu görüyorlar Niğde'de. Kendisine söylüyorlar ve Filiz Hanım'ın bu durumdan haberi olmadığını öğreniyoruz. Konunun detaylarını araştırınca Filiz Hanım'ın ağabeyi ve yeğenleri olduğu ortaya çıkıyor. Bu haberi biz SABİM hattından öğrendik. Filiz Hanım oraya bir teşekkür yazısı yazmış. Biz arkadaşlarla çok sevindik. Böyle bir şeye vesile olduğumuz için de gerçekten çok mutlu hissettik" diye konuştu.

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