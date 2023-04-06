3,4 milyarlık yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 31 kişi daha adliyede | Video 06.04.2023 | 10:24 Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen ve 3 milyar 400 milyonluk banka hesabının tespit edildiği yasa dışı bahis ve para aklama operasyonuyla ilgili gözaltında bulunan 31 kişi daha adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Nisan Pazartesi günü yasa dışı bahis ve kara para aklamayla ilgili çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun merkez ilçeleri ile birlikte aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Erzurum, Rize, Aksaray, Mersin, Antalya ve Manisa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 65 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların banka hesaplarında 3 milyar 400 milyon lira para haraketliliği tespit edildi. Operasyon kapsamında banka hesapları ile 13 araç, 2 arsa, 2 ev ve para aklamada kullanılan 9 firmaya el konuldu.Samsun Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunun 65 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 31 kişi ise dün sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 7 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen 21 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 3 kişiye ise elektronik kelepçe uygulanarak ev hapsi verildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan geri kalan 31 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.