3,4 milyarlık yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 31 kişi daha adliyede | Video
Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen ve 3 milyar 400 milyonluk banka hesabının tespit edildiği yasa dışı bahis ve para aklama operasyonuyla ilgili gözaltında bulunan 31 kişi daha adliyeye sevk edildi.
DÜN 21 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunun 65 kişiden 3'ü serbest bırakılırken, 31 kişi ise dün sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 7 kişi serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen 21 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 3 kişiye ise elektronik kelepçe uygulanarak ev hapsi verildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan geri kalan 31 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
01:54
02:15
02:16
Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 16 tutuklama | Video 06.04.2023 | 10:20
00:26
Mersin´de alçı yüklü tırın dorsesi yandı | Video 06.04.2023 | 10:20
06:08
00:54
İstanbul’da YTS operasyonu: 16 gözaltı | Video 06.04.2023 | 09:32
02:22
02:08
01:49
01:00
Kahramanmaraş’ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 06.04.2023 | 08:15
05:45
19:04
00:12
Depremzedelerin evlerine dadanan 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 05.04.2023 | 16:33
00:31
Çeşme açıklarında hortum! | Video 05.04.2023 | 15:44
00:34
İran uyruklu şüphelilerin midelerinden uyuşturucu çıktı | Video 05.04.2023 | 15:57
04:09
01:25
00:23
Batman’da terör operasyonu: 11 gözaltı | Video 05.04.2023 | 15:51