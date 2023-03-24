Video Yaşam 35 haftalık hamileyken depreme yakalandı... Haftalar sonra Mersin'de doğum yaptı | Video
35 haftalık hamileyken depreme yakalandı... Haftalar sonra Mersin'de doğum yaptı | Video

35 haftalık hamileyken depreme yakalandı... Haftalar sonra Mersin'de doğum yaptı | Video

24.03.2023 | 11:01

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremler sırasında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan ve depreme 35 haftalık hamileyken yakalanan Sakine Çolak, sığınmak için geldiği Mersin'de 'Umut' isimli bebeğini dünyaya getirdi.

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6 Şubat'taki depremin ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden Mersin'e gelen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Erkek Öğrenci Yurdunda konaklayan Çolak ailesi, bebekleri Umut'u Mersin'de dünyaya getirdi. Deprem sırasında 35 haftalık hamile olan ve depremin ardından Mersin'e gelmek zorunda kalan anne Sakine Çolak, hamilelik sürecini Büyükşehir Belediyesi'nin barınma alanında geçirdi. Anne Sakine Çolak'ın hamilelik sürecinde tüm ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, doğum sürecinde de Çolak ailesini yalnız bırakmadı. Doğum anında dahi Çolak ailesinin yanında olan belediye ekipleri, hem anne Sakine Çolak'ın hem de ailesinin umudu olan 'Umut' bebeğin her türlü ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

"BANA ÇOK YARDIMCI OLDULAR"
Yaşadığı süreci anlatan Anne Sakine Çolak, "Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden geldik. Deprem sırasında 35 haftalık hamileydim, 1 ayımı burada geçirdim. Buraya geldiğimde bana çok yardımcı oldular. Geldik, yerleştik zaten bir ay burada kaldım. Bebeğe ait olan hiçbir şey getirmemiştim. Beşiği, kıyafetleri, her şeyi onlar karşıladı. Buradaki hocalarım beni hastaneye götürüyorlardı kendi arabalarıyla. Tabii ki çok zor bir süreçti ama hastanede olsun burada olsun herkes destek oldu bana. Ambulansla beni hastaneye götürdüler. Çok yardımcı oldular. Zor bir süreçti ama çok şükür şu an iyi" dedi.

"BİZE 'UMUT' OLSUN DEDİK"
Bebeklerine Umut ismini koyduklarını söyleyen Çolak, "Umut ismini koyduk. Bize, umut olsun dedik bu zor süreçte. Bütün ihtiyaçlarımız karşılandı. Yani beşiğinden tutun mamasına, şampuanına, kıyafetlerine kadar. Zaten hiçbir şey getirmedik biz. Şu an çok şükür her şey fazlasıyla var" ifadelerini kullandı.
Babaanne Zeynep Çolak ise "Herkese teşekkür ederiz, çok destek verdiler. Çok iyiler. Doktorlar, hemşireler, çok iyiler. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Çok sevindim" diye konuştu.

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