35 haftalık hamileyken depreme yakalandı... Haftalar sonra Mersin'de doğum yaptı | Video
Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremler sırasında Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan ve depreme 35 haftalık hamileyken yakalanan Sakine Çolak, sığınmak için geldiği Mersin'de 'Umut' isimli bebeğini dünyaya getirdi.
"BANA ÇOK YARDIMCI OLDULAR"
Yaşadığı süreci anlatan Anne Sakine Çolak, "Malatya'nın Doğanşehir ilçesinden geldik. Deprem sırasında 35 haftalık hamileydim, 1 ayımı burada geçirdim. Buraya geldiğimde bana çok yardımcı oldular. Geldik, yerleştik zaten bir ay burada kaldım. Bebeğe ait olan hiçbir şey getirmemiştim. Beşiği, kıyafetleri, her şeyi onlar karşıladı. Buradaki hocalarım beni hastaneye götürüyorlardı kendi arabalarıyla. Tabii ki çok zor bir süreçti ama hastanede olsun burada olsun herkes destek oldu bana. Ambulansla beni hastaneye götürdüler. Çok yardımcı oldular. Zor bir süreçti ama çok şükür şu an iyi" dedi.
"BİZE 'UMUT' OLSUN DEDİK"
Bebeklerine Umut ismini koyduklarını söyleyen Çolak, "Umut ismini koyduk. Bize, umut olsun dedik bu zor süreçte. Bütün ihtiyaçlarımız karşılandı. Yani beşiğinden tutun mamasına, şampuanına, kıyafetlerine kadar. Zaten hiçbir şey getirmedik biz. Şu an çok şükür her şey fazlasıyla var" ifadelerini kullandı.
Babaanne Zeynep Çolak ise "Herkese teşekkür ederiz, çok destek verdiler. Çok iyiler. Doktorlar, hemşireler, çok iyiler. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Çok sevindim" diye konuştu.
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