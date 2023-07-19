Video Yaşam 37 bin liralık telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu! | Video
37 bin liralık telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu! | Video

37 bin liralık telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu! | Video

19.07.2023 | 15:44

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 37 bin liralık telefonu 36 bin 299 ödeyerek internet üzerinden satın alan genç gelen kargodan sadece şarj aleti çıkınca neye uğradığını anlamadı. Kargoyu kurye ile birlikte açan ve soluğu kargo şirketinde alan genç, kargo şirketinden kargoda cep telefonu olmadığına dair tutanağı aldı. Sipariş verdiği firmayı arayan genç, görevlinin ‘Bizde sorun yok. Kameralar önünde siparişiniz yerleştirilmiş, hassas terazi ile tartılarak gönderilmiştir’ sözleriyle karşılaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Manavgat'ta bir muhasebe ofisinde çalışan Hüseyin Taha Kurnaz isimli genç, bir telefon markasının resmi sitesinden piyasa değeri 37 bin TL olan indirimli fiyatı 36 bin 299 TL olan telefonun siparişini verdi ve parayı hesaplarına gönderdi.

3 Gün sonra kargo firmasının kuryesi tarafından getirilen paketin bandının kırışmış olduğunu görünce kutuyu kuryenin yanında açan Hüseyin Taha Kurnaz, cep telefonunun kılıfının içerisinde telefon olmadığını, kutuda sadece şarj aleti ve kablosunun olduğunu gördü.

Manzara karşısında şaşkına dönen Hüseyin Taha Kurnaz "Hemen kargo firmasının şubesine giderek gelen kargoda cep telefonu olmadığına dair tutanak hazırladık ve yetkili imzaladı. Ardından sipariş verdiğim firmayı arayarak durumu kendilerine aktardım. Firma yetkilileri böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını, yine de araştırıp bana dönüş yapacaklarını söylediler. Bir süre sonra firmadan beni aradılar ve gerekli incelemenin yapıldığını, görüntüleri izlediklerini, telefonun pakete konulduktan sonra hassas terazide tartılarak gönderildiğini, kendilerinde herhangi bir sorun olmadığını belirttiler. Ben kendilerine, bu işin sorumluluğunun ya firmada ya da kargoda olduğunu, kargo şirketiyle kendileri çalıştığı için kargo şirketiyle bu sorunu çözmelerini istedim. Böyle bir yetkileri olmadığın belirtince de Cumhuriyet Savcılığına giderek suç duyurusunda bulundum. Ben zararımın en kısa sürede karşılanmasını istiyorum" dedi.

İnternet üzerinden sipariş verecek vatandaşları uyaran Hüseyin Taha Kurnaz "Benim düştüğüm duruma sizlerde düşmeyin. 3-5 lira indirim için internet yerine gözünüzle gördüğünüz, elinizle tuttuğunuz işyerinden alışverişinizi yapın" diye konuştu

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

37 bin liralık telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu! | Video 02:58
37 bin liralık telefon sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu! | Video 19.07.2023 | 15:44
FETÖ/PDY’ye eş zamanlı Gazi Turgut Aslan operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video 01:17
FETÖ/PDY’ye eş zamanlı Gazi Turgut Aslan operasyonu: 19 şüpheli yakalandı | Video 19.07.2023 | 15:44
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 00:18
Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 19.07.2023 | 15:35
Gaziantep’te PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:39
Gaziantep'te PKK/YPG operasyonu: 2 gözaltı | Video 19.07.2023 | 15:35
Emniyet kemeri takmayan minibüs şoförünün ilginç bahanesi güldürdü: Göbeğim var | Video 03:30
Emniyet kemeri takmayan minibüs şoförünün ilginç bahanesi güldürdü: "Göbeğim var" | Video 19.07.2023 | 15:15
Avcılar’da evlilik hazırlığı yapan genç, evden çıkıp kayıplara karıştı! | Video 05:24
Avcılar'da evlilik hazırlığı yapan genç, evden çıkıp kayıplara karıştı! | Video 19.07.2023 | 14:59
Buzul çukurundan yaralı kurtulan çift: “Öleceğimizi düşündüğümüz için helalleştik” | Video 05:04
Buzul çukurundan yaralı kurtulan çift: “Öleceğimizi düşündüğümüz için helalleştik” | Video 19.07.2023 | 15:11
Köpek tarafından saldırıya uğrayan kadın bacağından yaralandı | Video 07:27
Köpek tarafından saldırıya uğrayan kadın bacağından yaralandı | Video 19.07.2023 | 14:58
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 00:29
Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı | Video 19.07.2023 | 15:15
Başakşehir’de paralimpik sporcuya site yönetimi toplantısında silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 03:12
Başakşehir'de paralimpik sporcuya site yönetimi toplantısında silahlı saldırı! Dehşet anları kamerada | Video 19.07.2023 | 14:57
Babaanne ile torununa otomobiliyle çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 01:17
Babaanne ile torununa otomobiliyle çarpan sürücü böyle kaçtı | Video 19.07.2023 | 14:56
Arnavutköy’de TIR kamyonete çarptı, şoför yaralandı | Video 02:08
Arnavutköy'de TIR kamyonete çarptı, şoför yaralandı | Video 19.07.2023 | 14:12
U dönüşü yapmak isterken, başka bir araçla çarpıştı! O anlar kamerada | Video 01:57
U dönüşü yapmak isterken, başka bir araçla çarpıştı! O anlar kamerada | Video 19.07.2023 | 14:31
Aksaray jandarmadan maganda operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:58
Aksaray jandarmadan maganda operasyonu: 3 gözaltı | Video 19.07.2023 | 14:31
Arabaları çalışmayan hırsızlar komedi filmlerini aratmadı | Video 03:37
Arabaları çalışmayan hırsızlar komedi filmlerini aratmadı | Video 19.07.2023 | 14:17
Ankara’da terör operasyonu: 10 gözaltı | Video 00:23
Ankara'da terör operasyonu: 10 gözaltı | Video 19.07.2023 | 14:19
Türkiye sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforu | Video 00:42
Türkiye sahillerinde 5 yıldızlı halk plajı konforu | Video 19.07.2023 | 14:20
Diyarbakır’da husumetli ailelerin davası adliye önünde kanlı bitti: 1’i ağır, 3 yaralı | Video 01:44
Diyarbakır’da husumetli ailelerin davası adliye önünde kanlı bitti: 1'i ağır, 3 yaralı | Video 19.07.2023 | 14:15
Adana’da sevgili dehşeti! Sevgilisini rehin alıp boğazına bıçak dayadı | Video 00:52
Adana’da sevgili dehşeti! Sevgilisini rehin alıp boğazına bıçak dayadı | Video 19.07.2023 | 14:14
Ters yöne giren sürücü trafiği tehlikeye attı, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video 00:33
Ters yöne giren sürücü trafiği tehlikeye attı, o anlar kameraya böyle yansıdı | Video 19.07.2023 | 14:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA