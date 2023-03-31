Video Yaşam 37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video
37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video

37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video

31.03.2023 | 16:16

MERSİN'in Silifke ilçesinde hakkında 37 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., sahte kimlikle yakalandı.

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Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 dosyadan hakkında 37 yıl 3 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.A.'nın, sahte kimlikle Antalya'dan Mersin'e geleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda önlem aldı. Şüphelinin bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurarak arama yapan ekipler, F.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde başka birinin adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan F.A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemeden sonra cezaevine teslim edildi.

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