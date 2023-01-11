38 yaşındaki genç adamın cansız bedeni evinin bahçesinde bulundu | Video

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Afyonkarahisar’da 38 yaşındaki genç adamın cansız bedeni evinin bahçesinde yakınları tarafından bulundu. Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Bayram'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.